16-åringen forbløffer: – Ser ut som en ballgutt

Lamine Yamal (16). Merk deg navnet om du allerede ikke har gjort det. 16-åringen har i løpet av det siste halvåret debutert for både Barcelona og det spanske landslaget.

Han ble den yngste spanske landslagsspilleren gjennom tidene da han kom inn mot Georgia for elleve dager siden. Yamal takket for tilliten med å prikke inn Spanias siste mål i kampen.

Han startet mot Kypros noen dager seinere – noe bortelagets venstreback neppe tenker tilbake på med glede.



– Han ser ut som en ballgutt. Det er sikkert litt ydmykende for dem som møter ham å bli herjet med, for det ser ut som han kommer rett fra skolen, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller.



– Enorm pakke

Han er blant dem som har latt seg begeistre av supertalentet.

– Lamine Yamal ser ut som ferdig vare. Det er oppsiktsvekkende. Man tenker: Hvor mye bedre enn dette kan han bli? Man har sett tilfeller av tenåringer som kommer opp og stagnerer litt etter hvert. Men Yamal er det største talentet jeg har sett på veldig mange år, sier Stamsø-Møller, og utdyper:

– Han har en veldig funksjonell teknikk. Han har veldig gode basisferdigheter som han bruker effektivt. Det er mange som har god teknikk, men det er noe annet å bruke det i kamp. Yamal har blikk for spillet, forståelse for situasjoner – hvor og når ballen skal dukke opp. Det er det jeg synes er så spesielt med ham. Han tar tempoet og nivået veldig fort. I tillegg har han et godt skudd og en god pasningsfot. Det hadde også Messi da han kom opp. Han har en enorm pakke med kvaliteter, konstaterer TV 2-eksperten.



Yamal har røtter fra Marokko på farssiden. Moren kommer fra Ekvatorial-Guinea. Han har vært en del av La Masia – Barcelonas akademi – siden sommeren 2014. Da var Yamal bare sju år gammel. Den rivende utviklingen har fått enkelte til å sammenligne ham med et annet produkt fra La Masia – Lionel Messi.

– Det er mange tenåringer i Barcelona som har blitt hausset opp som den neste Messi uten at de har klart å følge opp. Det krever mye fysisk – men mest mentalt – å takle en sånn medgang når man bare er en guttunge, sier Stamsø-Møller, før han legger til:



– Yamal har utrolige ferdigheter, så han kan bli verdens beste fotballspiller bare han utvikler seg litt og litt. Hvis han skyter voldsom fart snakker vi om et Messi-talent.

BLANT DE STORE GUTTA: Lamine Yamal har fått flere muligheter for Barcelona denne sesongen. Foto: ALBERT GEA

– Ser mer komplett ut

En av dem som har fått føle Messi-presset på kroppen er Ansu Fati. Han slo også gjennom med et brak i 2019/20-sesongen. En alvorlig kneskade satte ham ut av spill i store deler av den påfølgende sesongen. Skadene forfulgte ham også i 2021/22-sesongen. I fjor ble Fati ofte henvist til benken.

Nå håper Barcelona at Fatis karriere kan skyte fart igjen i Brighton. Fati er for øyeblikket den yngste Barcelona-spilleren som har spilt i Champions League. Den rekorden står for fall denne høsten. Stamsø-Møller mener Yamal har ferdigheter som matcher Fati og vel så det.

– Yamal ser mer komplett ut. Ansu Fati var en giftig avslutter og scoret på nesten alt i starten, men totalpakken til Yamal ser bedre ut, sier TV 2-eksperten.

De økonomiske problemene i Barcelona har gjort klubben enda mer avhengig av å produsere unge spillere som kan gjøre en forskjell på a-laget. Under Xavis ledelse mener Stamsø-Møller at klubben har utviklet seg i riktig retning.

– De har slått knallhardt tilbake. Mange tvilte på om de kunne produsere på samme nivå som tidligere år. Nå er ikke mengden like stor som før, men toppnivået er nesten like bra. Alle klubber i verden har sett til Barcelona og prøvd å kopiere. Mange har fått det til, men det viser seg at Barcelona fortsatt kan. Det er avgjørende for at de skal hevde seg i fremtiden, argumenterer han.

BARCELONA-DEBUTEN: Lamine Yamal får en siste peptalk fra Xavi før debuten mot Real Betis i april. Foto: ALBERT GEA

Første test i Champions League er Antwerpen. Ikke bli overrasket om Yamal kommer på banen og tryller med ballen.

– Jeg tror han kommer til å levere både scoring og målgivende pasninger i gruppespillet. Barcelona har havnet i en hyggelig gruppe, noe som gjør at han kan få tilstrekkelige minutter. Det er logisk at han starter enkelte kamper, sier Stamsø-Møller.