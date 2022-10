16-åring herjet for Odd i debuten

DEBUT: Faniel Tewelde imponerte i debuten for Odd i Eliteserien.

Lillestrøm - Odd 0-2

Det burde blitt tre poeng for Lillestrøm om deres medaljehåp skal bli oppfylt. Spesielt når det er Odd på Åråsen som er motstander.

Men i løpet av fem minutter mot slutten ble håpet svekket. Mikael Norø Ingebrigtsen og Dennis Gjengaar scoret begge for bortelaget.

16 år gamle Faniel Tewelde assisterte begge målene rett etter at han kom inn til sin debut i Eliteserien. Først med et lekkert innlegg, deretter med et skudd som keeper ga retur på.

– Det var helt sykt. Jeg klarer så vidt å snakke, sier han til TV 2.

– Jeg tenkte da jeg kom innpå at jeg skulle gi full gass og gjøre det jeg er best til. Det blir på en måte to assister, sier han.

Ifølge Telemarksavisa er han den yngste som har skrevet proffkontrakt for Odd. Like før ønsket storklubben Wolfsburg å hente ham, skrev avisa.

STERK BORTESEIER: Odd overrasket og slo Lillestrøm på Åråsen. Foto: Christoffer Andersen

Medalje henger i tynn tråd

Tapet gjør at Lillestrøm er på etterskudd i medaljekampen.

Etter en sjansefattig og kjedelig førsteomgang, hvor Odd var nærmest med et halvfarlig skudd fra distanse, forventet Kanarifansen mer fra det medaljejagende hjemmelaget.

Da hjalp det lite at Odd tok ledelsen etter 82. minutter. Mikael Norø Ingebrigtsen ga gjestene ledelsen

Utover kampen var det lite som varmet hjemmepublikummet i høstkulden. LSK slurvet, og bortelaget så farligst ut på de kontringene de tok.

Lillestrøm hadde tapt de to foregående kampene hjemme på Åråsen, mot Glimt og Molde, før søndagens møte med Odd.

Lillestrøms Gjermund Åsen presset av Odds Vebjørn Hoff. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Odd måtte klare seg uten både Jevtovic og Ruud som stod over med karantene, og Diomande som fortsatt er skadet.

LSK møter Aalesund borte i neste, og tar imot HamKam i siste serierunde på Åråsen.

Odd får besøk av Strømsgodset neste runde, og avslutter årets Eliteserie borte mot Viking.