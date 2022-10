Zelenskyj: Rykker frem i sør

Mens ukrainske styrker har gjenerobret store områder i øst, har fronten i sør stått ganske stille frem til nå: Ifølge Zelenskyj har ukrainske styrker erobret to nye landsbyer søndag. Et mål er å ta tilbake Krim.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier ukrainske styrker har frigjort to landsbyer i regionen Kherson søndag kveld. Det melder Reuters. Samtidig fortsetter fremrykkingene i nord-øst.

Seieren i sør representerer likevel noe nytt i krigen.

Russerne prioriterer forsvar i sør

Det er landsbyene Arkhanhelske og Myrolyubivka som er frigjort, ifølge Zelenskyj. Fronten i sør har beveget seg lite i forhold til den voldsomme offensiven i øst, og det har en forklaring.

Russland har annektert regionene Kherson, Zaphorizhzhia, Donetsk og Luhansk etter folkeavstemninger. Krim er allerede annektert. De to regionene sør ved Krim er viktigst for Putin, ifølge ISW. Foto: TV 2

Putin skal selv ha grepet inn i russernes krigføring på bakken, og han er mest opptatt av fronten i sør. Da fronten ved Izyum og Kharkiv falt og presset økte mot Luhansk i øst, fortsatte russerne likevel å forsterke forsvaret i Kherson og Zapoizhia i sør. Det er svært sannsynlig at dette var Putins egen avgjørelse, skriver tenketanken ISW (Institute for the study of war).

ISW hevder det er sannsynlig at Putin har overkjørt den militære ledelsen fordi han oppfatter det som langt viktigere å holde på strategiske områder ved Zaphorizhzhia og Kherson enn å beholde kontrollen over Luhansk.

Tross forsterkningene og mobiliseringen på russisk side kom det flere meldinger om at ukrainerne rykket frem søndag:

TOK MILITÆRE AVGJØRELSER: Ifølge ISW har Putin grepet inn i taktiske avgjørelser på bakkenivå. Her erklærer han fire regioner for russiske, men det er Kherson og Zaporizhzhia han mener det er viktigst å forsvare, hvis han må velge. Foto: Sergei Karphin

Anton Gerashchenko, rådgiver og tidligere viseminister i det ukrainske innenriksdepartementet, har blant annet delt bilder av det som skal være ukrainske soldater i landsbyen Khreshchenivka på sin Telegram-konto.

Khreshchenivka ligger ikke langt fra regionshovedstaden Kherson, som siden mars har vært under russisk kontroll.

Kherson er en av de fire regionene Russland annekterte tidligere denne uken. Regionen er nøkkelen til havneanleggene og svartehavet. Den er også veien til Krim. Nå øker optimismen i Kyiv:

– Frem til i sommer trodde verken vi eller våre allierte at vi kunne erobre Krim. Nå aksepterer flere at krigens intensitet gjør det til et legitimt mål, sier Zelenskyjs seniorrådgiver Mykhailo Podoyak til The Guardian.

Han hevder USA er en av de allierte som nå ser på Krim som et legitimt mål for ukrainsk gjenerobring, ifølge The Guardian.

Planer om å ta Krim tilbake

Krim-halvøya har vært på russiske hender i åtte år. Det betyr at ukrainerne står overfor en helt ny utfordring dersom de skal ta halvøya tilbake.

UTFORDRINGER: I nord byr gjenerobringene på flere utfordringer. Men den ødelagte skolen i Kherson (bildet) kan bygges opp igjen. Ukrainerne står overfor en helt annen utfordring hvis de tar tilbake Krim. Foto: Yasuyosho Chiba / AP

– Det føles uunngåelig, sier Zelenskyjs øverste representant for Krim Tamila Tasheva til The Guardian.

Hun befinner seg i Kyiv, der hun planlegger hvordan en ukrainsk overtakelse av Krimhalvøya skal se ut. Russland overtok øya i 2014 med et lynangrep, og har siden gradvis overtatt administrasjonen.

Tasheva er optimistisk med tanke på å få tilbake halvøya:

– Det skjer kanskje ikke i morgen, men jeg tror det vil skje mye raskere enn jeg trodde for et år siden.

Også Zelenskyj har blikket festet på Krim.

– Alt begynte med Krim og alt vil ende med Krim, sa han i en tale i August.

– Krim er en nøkkelbase

Krim er nøkkelen til å stanse den russiske krigsmaskinen, hevder ukrainske representanter til The Guardian.

– Krim er en nøkkelbase for den russiske hærens reserver. De har ammunisjon, utstyr og soldater. Å ødelegge disse basene er en viktig del av å få kontroll over vårt territorium, sier seniorrådgiver Mykhailo Podolyak.

Russland har også mobilisert soldater fra området i september. Dersom ukrainerne gjenerobrer halvøya vil soldater med familier i lokalbefolkningen stå på den tapende side. Flere har også bygget relasjoner til Russland i det sivile og i det militære.

Eiendommer har skiftet hender, forretningsvirksomhet er bygget opp og mellom en halv million og åtte hundre tusen russere har flyttet til Krim-halvøya siden 2014, ifølge ukrainske beregninger.

KRIM 27. september: Russland har mobilisert også fra Sveastopol i Krim. Mannen som har hjemmet sitt på halvøya blir sendt for å kjempe mot ukrainere. Foto: STRINGER / AP

Kjemper mot mobiliserte ukrainere i sør

– Selvsagt er det mange pro-russiske Krim-boere, sier en tidligere beboer som har flyktet for å unngå Putins mobilisering til The Guardian.

– Men det er også mange som føler at de har blitt lurt disse siste åtte årene, og misnøyen med styret i Moskva er økende, sier han.

Dersom Ukraina noen gang vinner tilbake Krim vil mange stå overfor straffeforfølgelse for å ha samarbeidet med Ukrainske autoriteter. Og hvilke av de russerne som har bosatt seg der skal få bli boende?

Etter så mange års okkupasjon mener Ukrainas visestatsminister at de må se på Krim som et særtilfelle. Kollaboratører og forræderi må ses på en annen måte.

– Dette er spørsmål vi håndterer nå, og ikke på sparket. I 2014 var Russland klare til å sette inn sine regler på Krim. Vi må være klare også, sier Tasheva til The Guardian.