Zelenskyj: Må vente med motoffensiven

Hele verden har lenge holdt pusten i påvente av en varslet motoffensiv fra ukrainske styrker, som i godt over ett år har forsvart seg mot Russlands angrep.

Nå sier landets president Volodymyr Zelenskyj at Ukraina trenger mer tid, og at de derfor må vente med den kommende motoffensiven – i frykt for skadeomfanget.

– Så vi må vente. Vi trenger fortsatt litt mer tid, sier han i et intervju med BBC.

Ville kostet mange liv

Ukraina har mottatt mye hjelp fra Vesten helt siden starten av invasjonen, men presidenten har lenge vært tydelig på at de ukrainske styrkene trenger mer våpen og ammunisjon for å lykkes.

Zelenskyj sier at de ukrainske styrkene på nåværende tidspunkt ville ha mistet mange mennesker i kamp, noe presidenten omtaler som «uakseptabelt».

Tom Røseth, førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole, er ikke overrasket over Zelenskyjs utspill.

– Det er fornuftig å vente til man er trent og klar. Utstyret må være på plass i tilstrekkelig grad, og så må de også være trent med utstyret før de angriper, sier Røseth til TV 2.

Dette er en prosess som krever tid, hvis det skal gjøres skikkelig, påpeker han.

– Én ting er å kunne utstyret, men det å trene på samspillet mellom forskjellige stridsenheter er ekstremt viktig. Der har Ukraina vært veldig gode. Det er ekstremt viktig å være samtrent før man går inn i en offensiv.

Røseth tror også at værforholdene spiller inn, ettersom det ikke er all mark i Ukraina som har tørket skikkelig opp etter vinteren.

– Det vil være en tragedie om man forspiller sine muligheter i en offensiv med å bli sittende fast med pansrede enheter.



Ble advart

Røseth påpeker at Ukraina nå følger oppfordringen til Petr Pavel, den tsjekkiske presidenten som tidligere var Natos øverste militære leder.

STATSBESØK: Tsjekkias president Petr Pavel besøkte Zelenskyj i Kyiv i slutten av april. Pavel var tidligere øverste militære leder i Nato. Foto: Genya Savilov / AFP / NTB

Pavel kom med advarselen under et møte han nylig hadde med Zelenskyj og Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal. I møtet oppfordret han Ukraina til å «ikke la seg dytte frem i en offensiv før de er skikkelig klare».

– Det kan være fristende å starte for å få raske resultater, men det vil være ekstremt skadelig for Ukraina hvis denne motoffensiven mislykkes, for de vil ikke få en ny sjanse, iallfall ikke i år, mener Petr Pavel, som ble valgt til president i Tsjekkia i januar.

Røseth støtter denne tankegangen til Pavel.

– En rask offensiv kan overraske, men det er bedre å være forberedt, sier Røseth til TV 2.



Samtidig tror han at Zelenskyj også tenker strategisk når det gjelder kommunikasjonen overfor Russland.

– Nå spiller han ned forventningene, slik at russerne kanskje senker skuldrene. Russland kommer til å blåse opp dette hjemme og si at Ukraina ikke er klare for en offensiv. Alle tegn som viser at ukrainerne er mindre kapable, ønskes velkommen i russisk presse.



STØTTER UKRAINA: Tom Røseth tror det er klokt å utsette motoffensiven. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Nå tror Røseth at Ukraina vil vente til man kan sette inn en kraftig motoffensiv.

– Jeg tror de venter til de kan slå til 1) overaskende og 2) med mest mulig slagkraft på flest mulig steder. Det er viktig at de får flere stridsvogner og muligens jagerfly. Jeg tenker at det er viktig at ukrainerne ikke prioriterer bort luftvern fra viktige institusjoner og sivilbefolkningen. Uten luftvern vil det også være vanskelig å beskytte bakkestyrker i en offensiv, avslutter Røseth.

Torsdag skriver for øvrig Aftenposten at den norske regjeringen ennå ikke har signert avtalen om kjøp av ammunisjon fra Nammo til bruk i Ukraina.

Regjeringen har kunngjort to avtaler, på til sammen 6,8 milliarder kroner, som ifølge avisen ennå ikke er blitt signert.