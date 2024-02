Zelenskyj: «Klar plan» for ny ukrainsk offensiv

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier søndag at det er en «klar plan» for en ny ukrainsk offensiv, men at han ikke kan dele detaljer rundt planene, melder Reuters.

Samtidig sier han at russiske styrker vil forsøke seg på en ny offensiv i slutten av mai eller i sommer.

– Vi vil forberede oss på angrepet. Angrepene som begynte 8. oktober har ikke ført til noen resultater, sier Zelenskyj.



31.000 drepte soldater

Zelenskyj sier at Ukraina må gjøre mer for å forberede reservestyrkene sine, og at en bedre rotasjon av troppene vil være avgjørende for den videre krigføringen.

Siden Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina for to år siden, har 31.000 ukrainske soldater blitt drept i krigen, opplyser presidenten.

I tillegg har titusener av sivile blitt drept i russiske angrep i okkuperte territorier.



Fredskonferanse

Ukraina og landets partnere kan komme til å invitere Russland til en framtidig fredskonferanse for å drøfte invasjonen av Ukraina, sier stabssjef Andrij Jermak.

Sveits skal være vertskap for et toppmøte for å drøfte en visjon for fred som er framsatt av Zelenskyj, og en invitasjon kan sendes til Russland på et senere tidspunkt, ifølge Jermak.

– Det kan komme en situasjon der vi sammen inviterer representanter for Den russiske føderasjon som blir presentert for planen, i tilfelle noen i delegasjonen til angrepslandet da genuint vil ønske å få slutt på krigen og gjenopprette en rettferdig fred, sa Jermak på TV søndag.



MISSILANGREP: En jernbanestasjon i Donetsk ble ødelagt i et missilangrep søndag. Foto: ANATOLII STEPANOV / AFP / NTB

Zelenskyj la først fram sin fredsplan på et toppmøte i G20 i november 2022. Den innebærer at Ukrainas territorielle enhet gjenopprettes, og at russiske styrker trekkes ut av landet.

Ukraina står fast på at de ikke vil snakke med Russland før alle russiske styrker er ute av landet. Russland insisterer på at de må beholde alle områder som er erobret, og at Zelenskyjs fredsplan er absurd.

Forsinket våpenhjelp

Halvparten av den militære støtten som vestlige land har lovet å gi til Ukraina, kommer ikke frem i tide.

Det sa den ukrainske forsvarsministeren Rustem Umjerov søndag, ifølge Reuters.

Lørdag var det to år siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina startet.

Samme dag talte president Volodymyr Zelenskyj til G7-landene, hvor han ba dem om å opprettholde den militære hjelpen landet trenger for å stå imot russerne.

– Dere vet veldig godt hva vi trenger for å beskytte luftrommet vårt og for å styrke militæret vårt på bakken. Og dere vet veldig godt hva vi trenger for å opprettholde og fortsette vår framgang til sjøs, sa Zelenskyj til G7-møtet.



Hevder å styrke stillingene sine

Russland kontrollerer i dag litt under en femdel av Ukrainas internasjonalt anerkjente territorium og har gravd seg ned i forsterkede forsvarsposisjoner langs frontlinjen.

De siste ukene har russerne fått momentum på slagmarken, særlig rundt byen Avdijivka i øst. Søndag ettermiddag melder det russiske forsvarsdepartementet at det har styrket stillingene rundt byen, som russerne erobret tidligere i februar etter måneder med vedvarende artilleriangrep.

Ifølge forsvarsdepartementet har de russiske styrkene slått tilbake sju ukrainske motangrep i Avdijivka-området.

I retning byen Donetsk noen kilometer øst for Avdijivka er styrker fra flere mekaniserte ukrainske brigader også skjøvet tilbake, hevdes det videre.

General Oleksandr Tarnavskyj, som leder Ukrainas styrker som kjemper i området, sier søndag at ukrainske soldater har trukket seg ut av Lastotsjkyne, en vestlig forstad til Avdijivka.

Flere ukrainske medier skrev samme dag at forstaden er erobret av russiske styrker, men det har ikke blitt bekreftet fra myndighetshold.