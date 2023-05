Zelenskyj: – Historisk

Biden skal ifølge blant annet CNN og Politico ha informert lederne av de andre G7-landene om dette fredag.

Nyhetsbyrået APs kilde sier en avgjørelse om hvorvidt fly vil bli sendt til Ukraina vil komme i løpet av de neste månedene.

Treningen vil trolig utelukkende skje i Europa, ifølge CNN, som siterer en høytstående tjenesteperson. Amerikansk personell vil imidlertid delta i opptreningen, som forventes å ta flere måneder å fullføre.

– Mens opptreningen pågår vil landene som deltar bestemme seg for når de skal sende flyene, hvor mange de vil sende og hvem som skal sende de, sier tjenestepersonen.

Zelenskyj jubler



Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gleder seg over USAs beslutning om å støtte en «kampflykoalisjon» for landet. Han kaller den «historisk».

– Dette vil forbedre vårt luftforsvar betydelig. Jeg regner med å diskutere hvordan vi skal gjennomføre dette på G7-møtet, skriver han.

Den ukrainske presidenten er på vei til Japan for å personlig være med på den siste dagen av toppmøtet i G7-gruppen.

Tidligere fredag meldte CNN at Det hvite hus kommer til å støtte europeiske allierte som ønsker å donere F-16-fly.

De skrev videre at USA neppe ønsker å sende noen av sine egne F-16-fly til Ukraina, men at de vil godkjenne eventuelle donasjoner fra europeiske allierte. Saken er ventet å bli et tema under det neste Nato-toppmøtet i juni.

HISTORISK: Zelenskyj kaller Bidens avgjørlse historisk. Her fra da Biden besøkte Kyiv i februar. Foto: Ukrainas presidentkontor / AFP / NTB

Den pensjonerte obersten Cedric Leighton sier til CNN at F-16-fly kan få en avgjørende betydning for ukrainerne.



– Det er et fly som både kan kjempe luft-mot luft, men også luft-mot-bakke, som potensielt også kan bruke jamme-utstyr mot russiske radarer. Det er kanskje det beste jagerflyet Ukraina kan få, sier han.

Danmark er med

Flere europeiske land er i besittelse av de amerikanskproduserte F-16-flyene, og Nederland er blant dem som har indikert at de vil være villige til å donere flyene til Ukraina.

Overføringen av amerikansk teknologi fra ett land til et annet, vil derimot kreve godkjenning fra Det hvite hus.

Nederlands statsminister Mark Rutte er svært fornøyd med beskjeden.

– Sammen med mine britiske, danske og belgiske kolleger ønsker vi nyheten om at USA er klar til å godkjenne opplæring av ukrainske flygere på F-16-kampfly, velkommen, skriver Rutte på Twitter fredag kveld.

Danmarks forsvarsdepartement skriver på Twitter at de nå starter med å forberede opptreningen.

Vil ta tid

Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth, sier det vil være til stor hjelp for det ukrainske forsvaret om de skulle få F-16-fly.

Men det vil ta tid før man merker den fulle effekten.

– Diskusjonen nå går på om det virkelig har noen effekt med tanke på motoffensiven som kommer nå. Innen den tid har man ikke fått F-16-fly, heller ikke trent personellet og fått samordnet jagerfly sammen med andre våpenplattformer og systemer.

– Det holder ikke bare å få jagerflyene, det må fungere sammen med andre komponenter som avanserte radarer og missiler.

PÅ LANG SIKT: Tom Røseth, Hovedlærer ved Forsvarets Høyskole sier F-16-fly vil hjelpe Ukraina, etter en stund. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det vil likevel være til stor hjelp på lang sikt.

– Det er kjempegodt nytt. Det styrker forsvaret, men det vil ta tid med opptrening.

Mer jagerfly til Ukraina vil også gjøre det vanskeligere for Russland.

– Det fører til at russerne må bruke mer ressurser på å endre sine operasjoner etter hvert som Ukraina anvender avanserte vestlige kapabiliteter.