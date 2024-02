Zelenskyj bytter ut forsvarssjefen

TAR OVER: Oleksandr Syrskyj blir ny forsvarssjef i Ukraina. Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters

Den ukrainske presidenten har utpekt en ny forsvarssjef og -ledelse for landet. – Behov for umiddelbare forandringer, sier Zelenskyj.

Torsdag sparket den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj landets forsvarssjef Valerij Zaluzjnyj.

Det skjedde etter et møte mellom de to lederne, hvor de ifølge begge diskuterte hva slags militære taktikk og strategi landet burde ha fremover.

Oberstløytnant og hovedlærer Palle Ydstebø ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen påpeker at det lenge har vært rykter og medieoppslag om Zaluzjnyjs framtid.

– Så det har vel vært ventet, sier han til TV 2.

– Det er heller ikke alltid uvanlig å bytte ut militære toppsjefer i en krig. Det trenger ikke å være så dramatisk.

– Naturlig etterfølger

Kort tid etter Zaluzjnyj ble avsatt, kunngjorde Zelenskyj hvem som ville ta over toppjobben.

Oppdraget med å lede forsvaret gis til Oleksander Syrksyj, som i dag er lederen for det ukrainske forsvarets bakkestyrker.

I SKYTTERGRAVEN: Ukrainas nye forsvarssjef Oleksandr Syrskyj, her avbildet på ved ukrainske forsvarsstillinger nord for Kyiv i 2022. Foto: Vadim Ghirda / AP

Syrskyj har ledet de ukrainske bakkestyrkene siden 2019, skriver nyhetsbyrået NTB. Han har tidligere ledet de ukrainske soldatene som kjempet mot det russisk-støttede opprøret som brøt ut i Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina i 2014.

– Han er en av de ledende generalene som har markert seg, sier Ydstebø, som kaller Syrskyj en «naturlig etterfølger».

– Har suksessfull erfaring

Syrskyj og resten av den nye forsvarsledelsen overtar torsdag.

– De vil tjene under ledelsen av en av de mest erfarne ukrainske generalene, sier Zelenskyj i en uttalelse på Telegram.

– Han har suksessfull forsvarserfaring, han gjennomførte forsvarsoperasjonen for Kyiv. Han har også suksessfull offensiv erfaring, Kharkiv-frigjøringsoperasjonen, skryter presidenten videre av den nye forsvarssjefen.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters sier Zelensky at landet trenger en realistisk og detaljert plan for slagmarken i 2024.

– 2023 beviste Ukrainas forsvar at vi kan gjenerobre kontrollen over himmelen, men feilet i å nå målene på bakken, er presidentens dom over det ukrainske forsvaret.

– Hæren har behov umiddelbare forandringer, legger Zelenskyj til.

– Annen strategi

Akkurat hvilke forandringer det er snakk om mener Ydstebø det er for tidlig å si.

– Kanskje vil man ha en annen strategisk innretning på krigføringen, hva enn det måtte være, sier han.

VENTET: Oberstløytnant Palle Ydstebø tror ikke sjefsbyttet nødvendigvis er så dramatisk. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det kan også være at man trenger en syndebukk i kjølvannet av at landdelen av offensiven i sommer kjørte seg fast så raskt som den gjorde.

Ydstebø tror det vil komme mer informasjon om bakgrunnen for byttet av forsvarssjef i tiden framover.

– Vi må se hva som kommer av offentlige signaler, før vi får mer klarhet i hva som er hensikten.

Andre oppgaver



Torsdag møtte Zelenskyj og den nå avsatte forsvarssjefen Zaluzjnyj hverandre. Det kom frem av to separate uttalelser.

– Oppgavene i 2024 er annerledes enn dem i 2022. Alle bør tilpasse seg nye realiteter, skrev den nå avsatte forsvarssjefen i en uttalelse på Telegram.

Landets forsvarsminister Rustem Umerov, som bekreftet utskiftningen, sier seg enig:

– Krigen forblir ikke den samme. Krig endrer seg og krever endring. Nye tilnærminger og nye strategier er nødvendig, sier Umerov i en uttalelse som nyhetsbyrået Reuters viser til.

President Zelenskyj skrev i sin uttalelse etter møtet at tiden er inne for endringer i militærets toppledelse.

Samtidig opplyste han at han har tilbudt Zaluznyj «å være med på laget» videre, og at han håper at den gamle forsvarssjefen takker ja.

AVSATT: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj (t.v.) sammen med landets forsvarssjef Valerij Zaluzjnyj da det møttes torsdag. Foto: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

– Vi diskuterte en fornyelse av de væpnede styrkene, skrev Zelenskyj, som også takket forsvarssjefen for to års ledelse av forsvaret.



Flere medier har skrevet at Zelenskyj forsøkte å gi Zaluzjnyj tilbud om en annen stilling i januar, men at han da takket nei.

Utskiftningen av Ukrainas forsvarssjef finner sted etter flere måneder med spekulasjoner om en uenighet mellom Zelenskyj og Zaluzjnyj.

Sistnevnte er ifølge Reuters sett på av mange ukrainere som en nasjonal helt for å ha hatt ansvaret for krigen siden februar i 2022.