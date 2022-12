Yakunin frikjent for ulovlig droneflyging

Den dronetiltalte milliardærsønnen, Andrey Yakunin, frifinnes for å ha flydd drone på Svalbard.

Den britisk-russiske forretningsmannen og oligarksønnen, Andrey Yakunin (47), var tiltalt for å ha flydd drone over norsk territorium, mens han var på en seiltur rundt Spitsbergen i høst.

Dette er forbudt for alle russere etter invasjonen av Ukraina og de påfølgende sanksjonene mot Russland.

Yakunin innrømmet droneflyging under seilturen, men nektet straffskyld da han hevdet at han ikke kjente til droneforbudet for russere.

LØSLATT: Andrey Yakunin satt fengselet, tiltalt for å ha flydd drone på Svalbard. Nå er han løslatt. Foto: Massimo Candolini

Han har sittet i varetekt i 47 dager, siden han ble pågrepet i seilbåten «Firebird» og arrestert i Hammerfest 17. oktober.

Saken gikk i Nord-Troms og Senja tingrett denne uken, der Yakunin ble frifunnet.

– Har misforstått

Yakunins forsvarer, John Christian Elden, er fornøyd med dommen og mener dette er sterk og klar avgjørelse fra retten.

– Påtalemyndigheten har misforstått sanksjonsloven og EU-retten, og det er ikke straffbart for verken briter eller russere å fly fritidsdroner i Norge. Dette er en dom i samsvar med sunn fornuft, som ikke rammer vanlige folk, sier Elden til TV 2.

FORNØYD: Yakunins forsvarer, John Christian Elden, er fornøyd med dommen. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Hvordan reagerer Andrey Yakunin på frifinnelsen?

– Han er godt fornøyd med frifinnelsen og ble løslatt fra fengselet i dag, i samsvar med dommen. Han har vært ganske sikker på at han kom til å bli frifunnet, da han har ikke gjort noe galt. Men det er klart at det sitte i varetekt er en belastning, sier Elden.

Vil anke

Statsadvokat Kristin Røhne sier at de kommer til å anke dommen.

– Vi kommer til å anke fordi vi er uenige i den juridiske fortolkningen av forskriften. Vi er nødt til å få en juridisk avklaring, sier Røhne til TV 2.

ANKER: Statsadvokat Kristin Røhne sier de vil anke dommen. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Her kan du se video av Yakunins Svalbard-tur, som advokatfirmaet Elden friga i slutten av november: