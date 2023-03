Xi til Putin: – Du er min kjære venn

Kinas president Xi Jinping og Russlands president Vladimir Putin er klokken 14.50 i gang med sine samtaler i Moskva. Det melder blant annet AFP og The Moscow Times.

– Du er min kjære venn. Jeg er veldig glad for å være her på besøk, sier Xi til Putin, ifølge Reuters.

Lovordene videreformidles av en tolk.

En kinesisk fredsplan for Ukraina er blant det som står på agendaen for møtet. Putin sier til Xi at han har sett på Kinas forslag til en fredsløsning i Ukraina, og at han ser på forslaget «med respekt».

Putin innrømmer ifølge Reuters også å være «litt misunnelig» på Kinas sterke utvikling de siste tiårene, og mener Kina under Xi vil fortsette å vokse.

I MOSKVA: Kinas president Xi Jinping landet på russisk jord mandag formiddag. Foto: Kommersant Photo/Anatoliy Zhdanov via REUTERS

Xi sier ifølge det statlige, russiske nyhetsbyrået Tass at han ser for seg at besøket vil gi fremdrift i relasjonen mellom Kina og Russland.

– Jeg vet at dere har presidentvalg i 2024, og jeg er overbevist om at det russiske folk støtter deg, sier den kinesiske presidenten.

Stor symbolverdi

Kina er klar for å forsvare «en verdensorden ved siden av Russland, basert på internasjonale lover», sier Kinas president ifølge Tass.

Xi har på forhånd beskrevet reisen til Russland som en reise for «vennskap, samarbeid og fred».

– Det er stor spenning knyttet til Xi Jinpings besøk i Moskva, men jeg tror det er lite sannsynlig at den kinesiske lederen vil varsle offisielle endringer i sin tilnærming til krigen i Ukraina, sier seniorforsker Una Hakvåg ved Forsvarets forskningsinstitutt til TV 2.

SORT BIL: Xi Jinping på fire hjul, i retning Kreml. Foto: AP Photo

Besøket har stor symbolsk verdi. Dette er Xis første utenlandsreise etter at han fikk fem nye år som Kinas president på Folkekongressen tidligere i mars.

Like før Xi landet mandag formiddag, opplyste Kreml at de kinesiske forslagene for fred i Ukraina helt sikkert kommer til å bli diskutert, og at Putin kommer til å klargjøre Russlands syn på Ukraina.

– På en eller annen måte, så kommer spørsmål som er reist i Kinas plan for Ukraina, til å bli berørt under forhandlingene. President Putin kommer til å gi en utfyllende forklaring på Russlands standpunkt, sa Kremls talsmann Dmitrij Peskov til pressen.

Neppe direkte støtte til Russland

Han anklaget samtidig USA for å skape hindringer som gjør en nedtrapping i kampene vanskelig.

– I anledning møtet mellom de to statslederne trykket den russiske regjeringsavisen i dag en artikkel av Xi Jinping der han understreket at de to landene er strategiske partnere og at videreutvikling av deres diplomatiske forbindelser en hovedprioritet for Kina, forteller Hakvåg.

STORSLÅTT MOTTAKELSE: Xi ble tatt imot av æresvakter. Foto: Anatolij Zjdanov / Kommersant Photo / AFP / NTB

Seniorforskeren la merke til at Xi fokuserte på de lange linjene og unngikk å direkte kommentere den pågående krigen i Ukraina.

– Han nøyde seg med å vise til Kinas nylige publiserte policydokument, som vektlegger ønsket om å finne en politisk løsning på konflikten «som tar i betraktning alle parters rasjonelle bekymring». Jeg tolker dette dit hen at den kinesiske lederen fremdeles vil avstå fra å åpent støtte Russland, sier Hakvåg til TV 2.

Skal undertegne avtaler

Hun er mest spent på hva som blir sagt på bakrommet, om hvorvidt Xi Jinping vil advare Putin mot bruk av atomvåpen eller om han vil åpne for mer våpen- eller teknologisalg til Russland.

– Russiske myndigheter har varslet at det vil bli undertegnet to større avtaler under besøket. Den ene avtalen skal omhandle videreutviklingen av det strategiske partnerskapet og den andre planer for russisk-økonomisk samarbeid frem mot 2030, forteller Hakvåg.

RUSSLAND-EKSPERT: Una Hakvåg tror ikke at Xi Jinping vil gi Putin direkte støtte for angrepskrigen mot Ukraina. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

De vestlige sanksjonene har bidratt til et større handelssamarbeid mellom Kina og Russland.

– Det er sannsynlig at Russland ønsker å utvide sitt militærteknologiske samarbeid med Kina, og at de forsøker å få tilgang til militær teknologi og våpensystemer som de sliter med å utvikle eller produsere selv, slik som for eksempel kinesiske droner.

Dobbeltmoral

Xi ankom Moskva etter at Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i helgen utstedte en arrestordre mot Putin som følge av at han er siktet for krigsforbrytelser i forbindelse med tvangsflytting av ukrainske barn til Russland.

Kina er ikke fornøyd med ICCs arrestordre, og mandag ba en talsmann for Kinas utenriksdepartement ICC om unngå «politisering og dobbeltmoral». Han ba også domstolen om å respektere statsoverhoders rettslige immunitet.

I en artikkel publisert på CCTVs nettside beskrives forholdet mellom Russland og Kina som bunnsolid, modent og motstandsdyktig. Det hevdes også at forholdet har bidratt til «stabilitet i en turbulent verden».

Xi og Putin skal mandag ha uformelle samtaler før de spiser middag sammen. De formelle samtalene skal holdes tirsdag.