Xi Jinping klar for å «forsvare en verdensorden ved siden av Russland»

Kinas president Xi Jinping har ankommet Moskva, der en kinesisk fredsplan for Ukraina er blant samtaleemnene han vil ta opp med Russlands president Vladimir Putin.

Han sier ifølge det statlige, russiske nyhetsbyrået Tass at han ser for seg at besøket vil gi fremdrift i relasjonen mellom Kina og Russland.

Stor symbolverdi

Kina er klar for å forsvare «en verdensorden ved siden av Russland, basert på internasjonale lover», sier Kinas president ifølge Tass.

Xi har på forhånd beskrevet reisen til Russland som en reise for «vennskap, samarbeid og fred».

STORSLÅTT MOTTAKELSE: Xi ble tatt imot av æresvakter. Foto: Anatolij Zjdanov / Kommersant Photo / AFP / NTB

Besøket har stor symbolsk verdi. Dette er Xis første utenlandsreise etter at han fikk fem nye år som Kinas president på Folkekongressen tidligere i mars.

Like før Xi landet mandag formiddag, opplyste Kreml at de kinesiske forslagene for fred i Ukraina helt sikkert kommer til å bli diskutert, og at Putin kommer til å klargjøre Russlands syn på Ukraina.

– På en eller annen måte, så kommer spørsmål som er reist i Kinas plan for Ukraina, til å bli berørt under forhandlingene. President Putin kommer til å gi en utfyllende forklaring på Russlands standpunkt, sa Kremls talsmann Dmitrij Peskov til pressen.

Han anklaget samtidig USA for å skape hindringer som gjør en nedtrapping i kampene vanskelig.

Dobbeltmoral

Xi ankom Moskva etter at Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i helgen utstedte en arrestordre mot Putin som følge av at han er siktet for krigsforbrytelser i forbindelse med tvangsflytting av ukrainske barn til Russland.

Kina er ikke fornøyd med ICCs arrestordre, og mandag ba en talsmann for Kinas utenriksdepartement ICC om unngå «politisering og dobbeltmoral». Han ba også domstolen om å respektere statsoverhoders rettslige immunitet.

I en artikkel publisert på CCTVs nettside beskrives forholdet mellom Russland og Kina som bunnsolid, modent og motstandsdyktig. Det hevdes også at forholdet har bidratt til «stabilitet i en turbulent verden».

Xi og Putin skal mandag ha uformelle samtaler før de spiser middag sammen. De formelle samtalene skal holdes tirsdag.