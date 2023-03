Wall Street Journal-journalist pågrepet for spionasje

Evan Gershkovich, som jobber for den amerikanske storavisen Wall Street Journal, anklages av Den russiske sikkerhetstjenesten (FSB) for spionasje

Det melder nyhetsbyrået Reuters og Gershkovich arbeidsgiver Wall Street Journal onsdag.

Avisen skriver at de er «dypt bekymret for sikkerheten til Gershkovich».

Den russiske sikkerhetstjenesten (FSB) har begrunnet pågripelsen med at han er anklaget for spionasje.

De hevder, uten å fremlegge noen bevis, at Gershkovich har handlet på instruksjon fra USA, ved å innhente statshemmelig informasjon om et selskap underlagt den russiske hæren. Det skriver den uavhengige russiske avisen Meduza.

Ifølge FSB ble han varetektsfengslet da han «forsøkte å få tak i hemmelig informasjon».

Skal ha undersøkt Wagner-gruppen

Før bekreftelsen, var det flere russiske journalister som meldte om arrestasjonen, blant annet grunnleggeren av Moscow Times, Derk Sauer, som omtalte arrestasjonen på Twitter.

Gershkovich, som er amerikansk statsborger, har tidligere jobbet for Moscow Times.

Også den russiske journalisten Dmitrij Kolezev skrev at to kilder oppga at Gershkovich var arrestert i storbyen Jekaterinburg. like øst for Uralfjellene.

Gershkovich skal ifølge Kolezev ha vært i byen for å skrive om leiesoldatgruppen Wagners rekruttering av lokale innbyggere.

Gershkovich skal bodd seks år i Russland, ifølge Meduza.

De skriver at han ifølge en kilde blant vestlige journalister i Moskva også reiste til Nizhny Tagil, rundt to timer nord for Jekaterinburg, hvor forsvarsselskapet Uralvagonzavod holder til.

Kan få lang fengselsstraff

Så langt har ikke amerikanske myndigheter kommentert pågripelsen.

Om han dømmes etter tiltalen, vil han risikere fengsel i 20 år.

I midten av mars varslet Wagner-gruppen at de ville sette i gang en storstilt rekrutteringsprosess. Deres leiesoldater kjemper for Russland i angrepskrigen i Ukraina.

De skal blant annet forsøke å rekruttere elever fra videregående skoler, og de har tatt i bruk reklamer på pornonettstedet Pornhub, hvor en stemme sier: «Ikke runk, kom og jobb for Wagner PMC».

Gershkovich dekker Russland, Ukraine og områder i den tidligere Sovjetunionen. Han har tidligere også jobbet for AFP og New York Times.

Han har ifølge Meduza akkreditering fra Det russiske utenriksdepartementet.