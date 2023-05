Den russiske leiesoldatgruppen Wagner hevder at de trekker seg ut av Bakhmut, som ligger i Donetsk i Øst-Ukraina onsdag 10. mai.

Russland har i ti måneder forsøkt å erobre byen, men så langt ikke lykkes. Slaget har vært et av de blodigste siden Russland angrep Ukraina for – og det er rapportert om store tap på begge sider.

Wagner-grunnlegger og -sjef Jevgenij Prigozjin omtaler kampen om Bakhmut som «Operasjon Kjøttkvern».

Her ligger Bakhmut:

Foto: Jørgen Herland/TV 2

Han legger skylden for den påståtte Wagner-tilbaketrekning på den russiske regjeringen, og sier Wagner-gruppen må trekke seg tilbake fordi de ikke har fått tildelt nok ammunisjon.

– Det er det russiske forsvarsdepartementets feil… Dere frarøver det russiske folk seieren, sier Prigozjin i en uttalelse som kommer fire dager før den symbolsk viktige Seiersdagen. 9. mai – som i Moskva skal feires med en storslått militærparade på Den røde plass.

Står foran angivelige lik

I en video, som blant annet Anton Herasjtsjenko i det ukrainske innenriksdepartementet har lagt ut, skriker og banner Prigozjin mens han kommer med en rekke anklager mot russiske myndigheter.

Videoen viser det som skal være en mengde lik, alle ifølge Wagner-lederen leiesoldater som er drept i kampen om Bakhmut. I videoen peker han på likene og ber personen bak kamera om å filme dem.

KONFLIKT: I en annen video tatt fra pressetjenesten Concord på Telegram, som er knyttet til Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin publisert fredag, kan man se Prigozjin snakke direkte til russiske forsvarstopper. Foto: TELEGRAM/ @concordgroup_official / AFP

Prigozjin har også tidligere anklaget Kreml for ikke å gi dem ammunisjonen de trenger.

Denne gang, i en annen video, med flere Wagner-soldater bak seg, raser han mot Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu og den russiske forsvarssjefen Valerij Gerasimov.

– Jeg forventer selvfølgelig kritikk. Etter hvert vil kloke folk si at det var nødvendig å bli værende i Bakhmut. Til enhver som har kritikk å komme med, sier jeg: Kom til Bakhmut. Velkommen. Stå med våpen i dine egne hender i stedet for i våre drepte kameraters, sier Wagner-sjefen videre.

Legger planer for fremtiden

Ifølge et intervju Wagner-lederen har gjort med WarGonzo sist uke, som er gjengitt av TV-kanalen Tsargrad, kommer han med indikasjoner på at gruppen vil legges ned inne kort tid.

– Vi vil gå inn i historien, det er greit, sa han da.

Wagner-gruppen har stått for et stort antall av de russiske soldatene som har kjempet om Bakhmut. Nå, om truslene om trekke seg ut blir gjort alvor av, vil bare regulære russiske styrker bli gjenværende ved byen.

Fredag sier Prigozjin at Wagner-gruppen gjør avtaler med det russiske militæret, slik at de kan ta over de posisjonene leiesoldatene fra gruppen, har holdt.



– Vi skal slikke våre sår, og når moderlandet igjen står i fare, skal vi forsvare henne på nytt. Det russiske folket kan stole på oss, sier Prigozjin, til tross for nyheten om tilbaketrekning.



RASER: I en video tatt fra pressetjenesten Concord på Telegram, som er knyttet til Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin publisert fredag, går Prigozjin til kraftig angrep mot russiske myndigheter. Foto: TELEGRAM/ @concordgroup_official / AFP

Torsdag kom nyheten om at Mikhail Mizintsev, som inntil nylig var viseforsvarsminister i Russland, er blitt nestkommanderende i Wagner-gruppen.

Mizintsev har i Vesten fått kallenavnet «Slakteren i Mariupol», etter at han ledet angrepet mot, og beleiringen av, den ukrainske byen.