– Vondt og sårt for alle

SIKTET: Politiet har siktet Gjert Ingebrigtsen for kroppskrenkelse. Foto: Geir Olsen/NTB

Politiet har siktet Gjert Ingebrigtsen for kroppskrenkelse. TV 2s sportskommentator tror saken vil henge ved treneren i lang tid framover.

Mandag kveld kom nyheten om at politiet har siktet Gjert Ingebrigtsen for kroppskrenkelse.

Dagbladet meldte om saken først, før politiet senere kom med en pressemelding hvor de bekreftet siktelsen.

Ingebrigtsens advokat, John Christian Elden, har fortalt til TV 2 at siktelsen dreier seg om en hendelse for flere år tilbake.

– Politiet har siktet Gjert Ingebrigtsen for ett tilfelle hvor han skal ha slått et håndkle etter en fornærmet for flere år siden, noe som ansees som en mulig kroppskrenkelse. Dette forholdet har han forklart seg om overfor politiet i forrige uke, sier Elden til TV 2.

Han sier videre at de antar at saken vil henlegges.

Ingebrigtsen har hele tiden nektet for anklagene mot ham.

– En merket mann

At politiet nå har siktet treneren, er alvorlig, sier TV 2s sportskommentator, Mina Finstad Berg.

– Det kommer til å hefte ved Gjert Ingebrigtsen, uansett utfall videre.

Hun understreker at politiet fortsatt ikke er ferdig med etterforskningen, og at det kan komme nye omdreininger i saken.

ALVORLIG: Sportskommentator i TV 2, Mina Finstad Berg, sier siktelsen er alvorlig. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

I fjor høst gikk løpebrødrene Jakob, Filip og Henrik ut i VG, der de hevdet seg utsatt for vold i oppdragelsen, og at det lå bak bruddet med ham som trener.



– Ingebrigtsen er en merket mann allerede, helt siden sønnene gikk ut med kronikken, sier Finstad Berg.

– Dette er en sak som er så vond og sår for alle involverte. Det er en familiekonflikt som har utspilt seg for åpen scene, hvor det har vært masse spekulasjoner om hva som ligger bak.

Avsluttende fase

Ingebrigtsen fortsatte som treneren til Narve Gilje Nordås etter at sønnene brøt med ham.

Friidrettsforbundet har en tøff utfordring med å håndtere alle parter, mener sportskommentatoren.

– De skal både håndtere utøvere som er fornærmet, en trener som er siktet for kroppskrenkelse og en utøver som fortsatt har ham som trener.

NEKTER: Ingebrigtsen har nektet for anklagene mot ham. Foto: Frode Sunde/ TV 2

Politiet har etterforsket treneren siden oktober i fjor, da sønnene uttalte seg i VG.

Politiinspektør Terese Braut Våge sier at saken går inn i en avsluttende fase.

– Når tror du saken vil være ferdig?

– Det er vanskelig å si, men jeg tror vi er ferdig innen en måneds tid, opplyser hun til TV 2.

Finstad Berg ber folk huske på at det er politiet som har etterforskningskompetanse.

– Det er viktig at vi som observerer saken fra utsiden, har det i mente hele veien.

Må tas på alvor

Løpefamilien Ingebrigtsen ble for alvor kjent for det norske folk gjennom NRK-serien Team Ingebrigtsen. Der fikk seerne følge brødrene fra barndom- og ungdomsårene til internasjonale mesterskap og OL-gull.

Finstad Berg tror ikke Norge har hatt en slik sak i toppidretten tidligere.

– Hele Norge føler de kjenner dem godt. Det gjør saken så veldig interessant for mange, men det gjør at man må trå ekstra varsomt.

– Vi har ikke hatt så store familiekonflikter som har blitt rulla opp i offentligheten på samme måte tidligere.

Politiet er altså ikke ferdig med etterforskningen. Uansett utfall er det én ting som er viktig å huske på, mener Finstad Berg.

– Saker som har anklager om fysisk eller psykisk vold må tas på alvor. Det er et viktig signal å sende ut. Det er mange barn som venter mange år før de sier noe.