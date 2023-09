Voldtektstiltalt mor mener datteren snakker sant om naboen

Først ba hun om at den medtiltalte naboen flyttet seg ut av synsfeltet hennes.

Så satte hun seg i vitneboksen og startet på forklaringen sin i saken der hun anklages for å ha voldtatt sine to yngste barn fra de var 8 og 3 år gamle.

– Livet mitt er i hendene på dommerne som skal bestemme hva som skal skje med meg videre. Men jeg vet at sannheten vil komme fram, jeg vet bare ikke når, sa den tiltalte moren i Hordaland tingrett.



Hun skalv, var til tider litt spak i stemmen og brast ofte ut i gråt. I flere uker har hun hørt på de tilrettelagte avhørene av barna sine, der de forteller om svært grove overgrep som de skal ha blitt utsatt for.

Påtalemyndigheten mener hun, sammen med eksmannen og deres eldste sønn, har voldtatt de to yngste barna fra 2015 til og med sommeren 2021.

– Jeg forstår ikke hva som har skjedd her. Hele mitt liv er ødelagt og forvandlet på få sekund. Til et mareritt jeg ikke klarer å våkne fra. Jeg har aldri gjort barna noe som helst.



OMFATTENDE: Dette er de involverte i den omfattende saken fra en kommune i Vestland fylke. Foto: May Husby / TV 2

Trodde først mannen var skyldig

I tillegg er nabomannen til familien tiltalt for voldtekter av den yngste datteren deres, samt sin egen sønn.

Alle nekter straffskyld og sier overgrepene aldri har skjedd. De tre barna er i dag 10, 11 og 16 år gamle og er alle i barnevernets omsorg.

I sin forklaring gikk barnefaren hardt ut mot barnevernet og politiet. Han mener barna har blitt bearbeidet og påvirket til å fortelle om ting som ikke har skjedd.



Det er gjennomført et tosifret antall avhør av barna over en lang periode. I de første avhørene forteller de ikke om overgrep, før det etter hvert eskalerer.

Den tiltalte faren har selv kalt overgrepsskildringene som «ufattelige, perverse og sadistiske».

Statsadvokat Ellen Cathrine Greve har på sin side poengtert at overgrepsskildringene speiler det omfattende overgrepsmaterialet som mannen tidligere er dømt for å ha lastet ned.

– Det er grusomt det han har gjort. Jeg har ikke ord for det, sa barnemoren om dommen mot barnefaren fra 2017.

Da mannen ble pågrepet på nytt sommeren 2021, i forbindelse med denne saken, trodde hun derfor først på anklagene om at han hadde forgrepet seg på deres felles barn.

– Jeg trodde på barna og det politiet sa. Men da jeg også ble innblandet senere, da fikk jeg et nytt sjokk. Og da jeg fikk høre at vi skal ha gjort disse overgrepene sammen, da skjønte jeg at det ikke var sant. Jeg ble sint og irritert, sier kvinnen.



I RETTEN: De tiltalte sitter på to rekker i rettssalen i Hordaland tingrett. Forsvarerne sitter (kledd i svart) på de tiltaltes venstre side. De tiltaltes ansikter er anonymisert. Foto: Rettstegning Ane Hem / TV 2

Lot mannen flytte inn igjen

I dag mener hun altså at eksmannen ikke har gjort overgrep mot barna.

Den forklaringen står hun fast ved, selv om statsadvokaten har vist retten at mannen var rask med å gjenoppta internett-søkene etter endt soning i 2019.

Kun tre dager etter at han var ute, søkte han etter blant annet «illegal sex» og «pdophiles». Noen av overgrepsbildene fra dommen i 2018 har blitt vist på storskjerm i retten.

– Jeg klarte ikke se på det. Det er kjempevondt, jeg har ikke ord for det, sa kvinnen før hun begynte å gråte igjen.

– Da han var ferdig med soningen, så kommer han jo tilbake til familiens hus i slutten av 2019. Hvordan henger dette sammen?, spurte statsadvokat Ellen Cathrine Greve.



– Jeg var veldig usikker på, sa moren før hun fortalte at barna savnet pappaen og begge skal ha sagt at han aldri gjorde noe mot dem.

Så lagde hun noen regler som mannen måtte følge for å få lov til å bo i huset igjen. Sommeren 2021 ble mannen pågrepet igjen, før hun selv ble pågrepet i september 2021.

– Jeg har ventet på en dag som denne, der jeg kan fortelle alt. Det var veldig ekkelt og vondt. Jeg følte jeg ikke fikk bestemme over kroppen min, har den nå 16 år gamle sønnen deres sagt i sine tilrettelagte avhør, ifølge BT.

AKTOR: Statsadvokat Ellen Cathrine Greve. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Peker på hverandre



Også moren er sterkt kritisk til barnevernets og politiets arbeid i saken mot henne, eksmannen og deres eldste sønn.

Derimot tror hun på datteren når hun forteller om overgrepene og voldtektene hun skal ha blitt utsatt for i nabomannens hus i løpet av 2020.

– Vi har ikke gjort noe mot henne, så da er det kanskje med naboen da. Hun trekker oss inn og blander sakene, sa kvinnen.



Da satt den tiltalte nabomannen bak i salen. Under hele saken har han notert flittig under forklaringene til de andre.

Også han nekter straffskyld.

I sin egen forklaring spekulerte han i det motsatte; at nabojenta egentlig forteller om overgrep i eget hjem, når hun snakker om han i avhørene.

– Selvsagt har jeg tenkt på det. Hva skjer innenfor deres fire vegger? Det blir selvsagt spekulasjon, men det gikk et slags håp inn i meg da de ble pågrepet. Da håpte jeg politiet nå ville skjønne at anklagene mot meg er feilaktige, sa mannen.

Vil at lillebror forklarer seg i retten

Neste som skal forklare seg i saken er den tiltalte storebroren i saken. Han ble først siktet og tiltalt i saken nå i 2023.

Han har bedt om at lillebroren, som nå er 16 år, kommer i retten og svarer på spørsmål om anklagene mot han.

Retten skal behandle begjæringen torsdag.

I tillegg vil ikke storebroren at de tiltalte foreldrene skal være i samme sal når han gir sin forklaring om saken.

Det er fremdeles flere uker igjen av den omfattende saken. Over 100 vitner skal gi sine forklaringer. Først ut er ansatte fra barnevernet som skal redegjøre for hvordan kontakten med barna har vært. Dermed får de muligheten til å svare på anklagene fra de tiltalte.