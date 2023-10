Voldsomme bombedrønn på Gazastripen

Ødeleggelsen av telekommunikasjon på Gazastripen kan føre til at grusomheter ikke blir kjent for verden, ifølge Human Rights Watch (HRW). Og lørdag morgen er det vanskeligere enn noen gang å få verifisert og bekreftet meldinger om det som skjer.

Vi vet lite om hva som skjer på Gaza nå. Lørdag morgen er det meste av informasjonen ubekreftede meldinger. Men israelske medier, blant annet Haaretz, melder om at israelske innbyggere som har greid å få ut informasjon omtaler dette som natten med de mest intense angrepene siden krigen begynte.

Dette var situasjonen fredag kveld:

Dette vet vi nå:

WHO, Leger uten Grenser, Røde Halvmåne og andre humanitære organisasjoner med mannskap inne i Gaza melder om at de har mistet kontakten med sine.

Journalister som publiserte regelmessig i sosiale medier publiserer ikke lenger. TV 2 har gjennom natten sjekket en rekke poster, og det kommer ikke nytt innhold. TV 2s journalist utenfor Gaza får ikke svar på meldinger inne fra Gaza.

Røde Halvmåne meldte fredag om at det ikke er mulig å ringe ambulanse inne på Gazastripen. Døde og sårede kan ikke tilkalle helsevesenet.

Som en følge av det fremstår det som lite sannsynlig at noen kan ha full oversikt over døde og sårede på samme måte som tidligere.

Fra den andre siden av grenser har TV 2s reporter og andre vitner sett voldsomme eksplosjoner, og et intenst luftangrep gjennom natten. TV 2 gjengir ikke alle ubekreftede meldinger, men meldinger fra kilder som tidligere har latt seg kontrollere og bekrefte, gjengis. Det er ikke mulig å få bekreftelse på meldingene under de rådende forholdene i Gaza, og TV 2 vil oppdatere situasjonen etter hvert som mer informasjon blir tilgjengelig. – Denne mørkleggingen av informasjon kan føre til at store grusomheter blir dekket over og bidra til at ansvarlige for brudd på menneskerettigheter går fri, sier analytiker Deborah Brown i HRW.

Internettilgangen og mobilnettverket ble fredag slått ut på Gazastripen. Det skjedde samme kveld som Israel varslet en opptrapping av bombeangrepene mot den palestinske enklaven.

Voldsomme bombedrønn

For befolkningen på Gazastripen har nok en natt vært preget av voldsomme bombedrønn. Ifølge Al Jazeera har angrepene vært uten sidestykke. Og til forskjell fra tidligere netter, har det ikke vært mulig å få ringt etter sykebil, ifølge Røde Kors.

Sent fredag kveld meldte Hamas om at israelske soldater hadde tatt seg inn på Gazastripen og at det var kamper mellom soldatene og Hamas. En talsperson for de israelske styrkene bekreftet at soldater var på Gazastripen, men ikke i noe større omfang enn de foregående nettene.

Fredag anklaget det israelske militæret også Hamas for å ha kommandosentre i og under sykehus på Gazastripen. Hamas sier dette ikke stemmer.

FNs forrige spesialrapportør for menneskerettigheter i de okkuperte palestinske områdene, Michael Lynk, frykter at Israels uttalelse har som hensikt å «forberede offentligheten på angrepene som venter», ifølge Al Jazeera.