Voldsbølgen fortsetter – tre drept på ett døgn

To personer er pågrepet etter at en 25 år gammel kvinne døde i en eksplosjon i Uppsala. Mens i Stockholm er to personer skudd-drept. Alle sakene knyttes til gjengkriminalitet.

Det har natt til torsdag vært en kraftig eksplosjon i et villastrøk i Uppsala, opplyser vitner til Aftonbladet.

Avisen skriver at en 25 år gammel kvinne ble fraktet til sykehus etter hendelsen med ukjente skader.

Ved 06-tiden melder svenske medier at kvinnen er død.

Ifølge opplysninger til avisen knyttes selve attentatet til den pågående voldsbølgen i Sverige, men målet skal ha vært et nabohus, og kvinnen som er død, hadde ingen koblinger til Foxtrot-konflikten.

To personer er arrestert i forbindelse med eksplosjonen som fant sted i et villaområde i Storvreta, rundt 20 minutter nord for Uppsala, skriver avisen Aftonbladet.

– Vi har to personer som er pågrepet og som er mistenkte for mord og grov offentlig ødeleggelse, sier påtaleansvarlig Thomas Bälter.

Bilder fra stedet viser store skader og vinduer som er sprengt på flere bygninger.



STORE RESSURSER: Flere politipatruljer rykket ut etter eksplosjonen i Uppsala natt til torsdag, som førte til at en kvinne døde. Foto: Anders Wiklund / TT/TT / NTB

Meldingen om eksplosjonen kom like før 04-tiden natt til torsdag.

Stockholm: Ti-tolv skudd

To menn ble skutt like før midnatt onsdag i tettstedet Jordbro, sør for Stockholm. Politiet skrev først på sine sider at den ene var svært alvorlig skadet.

Torsdag morgen melder svenske medier at vedkommende er død.

De to mennene ble funnet utendørs. Den andre mannen er ikke livstruende skadet.

NY SKYTING: En mann ble drept og en såret i en skyteepisode i Jordbro, sør for Stockholm. Foto: Nils Petter Nilsson / TT / NTB

Det er uklart om drapet er tilknyttet Foxtrot, som har ført til flere drap og drapsforsøk den siste tiden.



Et vitne forteller til Aftonbladet at det ble hørt ti-tolv smell. Tre menn er pågrepet i forbindelse med drapet.

Torsdag ettermiddag skriver avisen at flere nye personer er pågrepet i forbindelse med drapet, men ikke hvor mange det er snakk om.

Politiet gjør avhør, tekniske undersøkelser og ser gjennom kamerabilder, opplyses det.

Medier: Kjent artist drept

Tidligere onsdag ble en annen mann, som ifølge svenske medier er en kjent rapper i slutten av tenårene, drept på en idrettsplass i Stockholm.

Artisten skal ha hatt koblinger til Foxtrot-nettverket, og drapet skal ha blitt filmet.

SKUTT OG DREPT: Det var her at det som skal være en kjent svenske rapartist ble drept onsdag kveld. Foto: Pontus Lundahl/TT / NTB

Elleve personer er så langt skutt og drept i Sverige i september. Det gjør måneden til den dødeligste registrert når det kommer til vold med skytevåpen.

Registreringene går tilbake til 2016.

«Den kurdiske rev»

Gjengleder Rawa Majid styrer ifølge svensk politi nettverket fra Tyrkia. Han er blitt bedre kjent under tilnavnet «Den kurdiske reven».



Nettverket bruker blant annet barn for å utføre kriminelle handlinger.

I UTLANDET: Gjengleder Rawa Majid, også kjent som «Den kurdiske reven» er i skjul i Tyrkia. Foto: Svensk politi, TT/ NTB

Nå er nettverket splittet i to, og volden har eksplodert de siste ukene. Slektninger av gjengmedlemmer er nå ofre i en blodig voldsbølge som utvikler seg raskt.

– Slik det ser ut nå har vi en overhengende risiko for at det kommer flere drap i Sverige, sa Sveriges politisjef Christer Birgersson til TV 2 tidligere denne uken.

Kripos har sagt at Foxtrot-nettverket også operer i Norge.

Kriminelle fra nettverket og andre svenske kriminelle nettverk er innblandet i norsk kriminalitet så ofte som på ukentlig basis, sa avsnittsleder Trond Bruen Olsen for organisert kriminalitet-seksjonen i Kripos til NRK tidligere i uken.