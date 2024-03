Vladimir Putin leder med 87,8 prosent av stemmene

Vladimir Putin leder an i presidentvalget i Russland med 87,8 prosent av stemmene, viser de første offisielle valgdagstallene, melder Reuters.

De siste valglokalene i Russland stengte klokken 19 norsk tid.

Det ble først meldt av Reuters at han hadde vunnet valget, men det ble senere rettet til at han leder an.

Når Putin etter alle solemerker blir offisielt valgt som president på nytt søndag, blir det hans femte periode som president.



Det hvite hus skriver i en uttalelse at det russiske valget «åpenbart ikke er fritt og rettferdig, gitt hvordan Putin har fengslet motstandere og hindret at andre kan stille som presidentkandidat mot ham.»

President i Ukraina, Volodymyr Zelenskyj, sier at Putin «simulerer enda et valg».

– Det er ikke noe legitimitet i denne imitasjonen av valg og det kan det ikke være. Denne personen bør stilles for retten i den internasjonale domstolen i Haag. Det er det vi må sørge for.

– Diktator Putin vil styre for evig, sier Zelenskyj.