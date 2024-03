Vladimir Putin erklærer seier i presidentvalget

De siste valglokalene i Russland stengte klokken 19 norsk tid søndag kveld.

Like etterpå kom de første stemmetallene, samt en valgdagsmåling, som tyder på at Putin får drøyt 88 prosent av stemmene.

Det er den høyeste oppslutningen i et russisk presidentvalg i en valgdagsmåling siden Sovjetunionens fall, ifølge den russiske gallup-organisasjonen FOM.

Rundt klokken 22 norsk tid erklærer Putin seier i presidentvalget. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

– Russland må bli sterkere og mer effektivt, sier han under seierstalen søndag kveld.

Stoltenberg: – Mer autoritært

– Valgene i Russland er ikke frie, de er ikke rettferdige. De er et uttrykk for at Russland blir et stadig mer autoritært land.

Det sier Nato-sjef Jens Stoltenberg til TV 2, etter de første resultatene fra presidentvalget i Russland ble publisert.

Stoltenberg landet i Aserbajdsjan søndag kveld for å møte landets president Ilham Alijev, like ved den russiske grensen.

– Det er ingen reell opposisjon. De som står opp mot regimet, er enten fengslet eller sendt til utlandet, eller drept. Det siste eksempelet på det var jo Navalnyj, legger Stoltenberg til.

PRESIDENTBESØK: Stoltenberg besøker Aserbajdsjan ved den russiske grensen søndag kveld. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) trekker frem at det russiske valget er blitt gjennomført i annekterte ukrainske områder, noe som er et brudd på folkeretten.

– Det såkalte valget i Russland var verken fritt eller rettferdig gjennomført. Det har ikke vært et valg slik vi kjenner det fra demokratier, sier han til TV 2.

Han trekker også frem at landets fremste opposisjonspolitiker, Aleksej Navalnyj, nylig døde i en av Putins straffekolonier.

– Valget har skjedd mens ledende regimekritikere og opposisjonelle er fengslet, sitter i bortgjemte straffekolonier, eller er tvunget i eksil, legger utenriksministeren til.

Kan bli den lengst regjerende

Putin har vært statsoverhode i Russland siden 1999. Dette blir hans femte periode som president.

Dersom han blir sittende ut presidentperioden frem til 2030, vil han bli den lengst regjerende lederen i Russland på 200 år – foran blant annet Stalin.

I 2021 vedtok det russiske parlamentet en lov som gjør det mulig for Putin å bli gjenvalgt helt frem til 2036.

Eksperter TV 2 har snakket med tviler likevel på at det kommer til å skje.



– Åpenbart ikke fritt

Det hvite hus skriver i en uttalelse at det russiske valget «åpenbart ikke er fritt og rettferdig, gitt hvordan Putin har fengslet motstandere og hindret at andre kan stille som presidentkandidat mot ham.»

President i Ukraina, Volodymyr Zelenskyj, sier at Putin «simulerer enda et valg».

– Det er ikke noe legitimitet i denne imitasjonen av valg og det kan det ikke være. Denne personen bør stilles for retten i den internasjonale domstolen i Haag. Det er det vi må sørge for.

– Diktator Putin vil styre for evig, sier Zelenskyj.



Det britiske utenriksdepartementet sier Russland har avholdt ulovlige valg på ukrainsk territorium.

– Ved å avholde ulovlige valg på ukrainsk territorium demonstrerer Russland at de ikke er interessert i å finne en vei til fred, skriver de på X.