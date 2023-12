Visste om detaljert Hamas-plan ett år i forveien

KIDNAPPING: Under angrepet den 7. oktober transporteres det som angivelig er et gissel inn i Khan Yunis sør på Gazastripen. Foto: NO ARCHIVE / AFP PICTURES OF THE YEAR 2023 / NTB

En plan som viser angrepet på Israel den 7. oktober i detalj har blitt forelagt avisa The New York Times. Ifølge avisa var dokumentet kjent for israelske myndigheter, men ble avvist som noe Hamas ikke kom til å iverksette.

Den Israelske avisa Haaretz omtalte også at IDF hadde adgang til Hamas-planene forrige uke. Avisa skriver at en ansatt i IDFs avdeling NCO advarte om at angrepene kunne skje i nær framtid to måneder før det skjedde.

Helt siden angrepet har Israels ledelse blitt kraftig kritisert for at de verken så eller forhindret Hamas. Nå styrkes kritikken ytterligere, for dersom det stemmer at både IDF og etterretningen satt på så tydelig informasjon, kan noe i den allerede spente situasjonen briste.

KRITISERES: Israels statsminister Benjamin Netanyahu, forsvaret og etterretningen kritiseres alle for at de ikke klarte å forhindre Hamas-angrepet. Nå viser det seg at mange kjente til detaljerte planer. Foto: HANDOUT, Statsministerens kontor i Israel / AFP / NTB

Dette er planen som var kjent

Planen The New York Times har fått tilgang til er et dokument på omtrent 40 sider, som de israelske myndighetene har gitt kodenavnet «Jeriko-muren». Der forklares invasjonen punkt for punkt.

I dokumentet er det ikke noen dato for angrepet, men dokumentet beskriver et metodisk angrep. Angrepet den 7. oktober stemmer over ens med planen som avisa har sett:

Angrepet skulle innledes med en storm av raketter.

Deretter skulle droner slå ut sikkerhetskameraene og automatiske skyteposter ved grensen.

Deretter skulle Hamas styrker invadere med paraglidere, på motorsykler og til fots.

Styrkene skulle storme israelske militærbaser, inkludert hovedkvarteret til IDF ved Gaza-stripen. Den 7. oktober tok Hamas over store deler av den israelske militærbasen Re'im, slik det er beskrevet i dokumentet. Andre baser som ble angrepet er også listet opp i dokumentet.

Styrkene skulle ta over israelske Kibbutzer. Dokumentet inneholder detaljer om de israelske militærstyrkenes størrelse og plassering, kommunikasjonshubber og annen sensitiv informasjon.

Kilder i israelske myndigheter bekrefter til avisa at hvis militæret hadde tatt advarslene alvorlig og forsterket IDFs forsvar i sør, hadde de hatt muligheten til å stanse angrepet.

FEILVURDERT: En Hamas-kriger ved Khan Yunis undersøker nedslagsfeltet for et israelsk rakettangrep den 26. desember 2019. Da trodde Israels ledelse at Hamas ikke hadde slagkraft til å gjennomføre planene de oppdaget. I 2022 var antakelsen den samme da de oppdaget Jeriko-mur-dokumentet. Foto: SAID KHATIB / AFP / NTB

Ett år før: – Uklare hensikter

Dokumentet var spredd blant mange israelske militære og etterretningsledere, men ekspertene anslo at et angrep i den størrelsen og med et slikt mål var langt forbi det Hamas kunne få til.

– Det er fortsatt ikke mulig å fastslå om planene har fullt gjennomslag og hvordan de vil bli realisert, sto det i en militær vurdering som avisa har sett.

Den militære ledelsen ved Gaza-divisjonen uttalte at Hamas hensikter var uklare. Over ett år før angrepet ble planen først og fremst sett på som en plan, og sjansene for at den skulle la seg realisere ble sett på som små.

Nye advarsler

Bare tre måneder før selve angrepet tok en militæranalytiker ved enhet 8200 kontakt med ledelsen og advarte om at Hamas gjennomførte intense, daglige øvelser som lignet det som fremgikk av angrepsplanene, skriver avisa.

I eposten skriver hun at øvelsene stemmer helt over ens med innholdet i Jeriko-mur-dokumentet.

– Det er en plan for å starte en krig, det er ikke bare et raid mot en landsby.

Øverst i Jeriko-mur-dokumentet sto et sitat fra koranen: «Overrask dem gjennom porten. Hvis du gjør det, vil du med sikkerhet seire».

Analytikeren som advarte en overordnet oberst om at Hamas-krigerne nå brukte det samme sitatet mens de øvde på angrepet.

Obersten som svarte henne roste analysen, men sa at øvelsen var en del av et fullstendig imaginært scenario, og ikke noe Hamas faktisk kunne gjennomføre.

– Kort sagt, la oss vente tålmodig, skrev obersten.

Utvekslingen fortsatte, flere ble involvert, men selv om observasjonene skapte bekymring og diskusjon, var det ingen som konkluderte med at et angrep var sannsynlig.

Jeriko-mur-dokumentene og epostutvekslingene avdekker en årelang rekke av feilsteg som har kulminert i den største etterretningstabben siden overraskelsesangrepet i 1973, skriver avisa. En feilaktig antakelse om at Hamas manglet evne og vilje til å gjennomføre et slikt angrep ligger under hvert feilsteg. Antakelsen var så fastlåst at de så bort fra stadig økende beviser på det motsatte.

Også Haaretz har rapportert om varselet, og om de vernepliktige IDF-soldatene som meldte om uvanlig aktivitet før hendelsen. Mange av utkikkspostene ved Gaza var unge, vernepliktige kvinner. Mange av dem ble drept.

KRIGSKABINETT: De tre medlemmene omtales som «store personligheter som forsøker å legge oppføre seg» av en kilde tett på forhandlingene til Politico. Statsminister Benajmin Netanyahu, forsvarsminister Yoav Galland og kabinettministeren som kan bli Netanyahus etterfølger, Benny Gantz med korslagte armer ute til høyre Foto: POOL / Reuters / NTB

Kan felle en vaklende Netanyahu

Dokumentet var kjent blant israelsk militære og etterretningsledere. Det er ikke kjent om statsminister Benjamin Netanyahu og andre topp-politikere så selve dokumentet.

Likevel gjør avsløringen av dokumentene en allerede vanskelig situasjon enda vanskeligere for sittende statsminister Benjamin Netanyahu.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu provoserte store deler av Israels befolkning med det de kalte antidemokratiske reformer allerede før 7. oktober. Da Hamas-angrepet overrasket hans sikkerhets- og forsvarsregime, mistet han støtte hos nye velgergrupper: Han profilerte seg som «mister security» og «mister economy» – mannen som skulle fornye israels økonomi og forsvar med høyteknologiske løsninger. Med angrepet mistet han ansikt på alle områder. Hamas-krigere med manuelle og primitive løsninger kjørte rett igjennom et forsvar han hadde solgt inn som ugjennomtrengelig, og med et slag var sikkerhet og trygghet borte for Israelerne. Israelske medier og eksperter både i og utenfor Israel har pekt på at han ikke kan gjenreise tilliten, og at han blir nødt til å gå av.



Netanyahu holder fast ved makten, og går hver natt i møter med krigskabinettet mens våpenhvilen med Hamas utvides med én dag av gangen.

Når IDF advarer mot pauser i kampene, peker de på at Hamas får muligheten til å omgruppere og forsterke posisjonene sine mens de ikke er under angrep. Men også den politiske opposisjonen har fått et pusterom, og nå melder avisen Politico om tegn på et lederskifte i Israel.

Mannen som kan ta over

Den tidligere forsvarsministeren Benny Gantz peker seg ut som en sannsynlig arvtaker, skriver Politico. Spørsmålet er bare når han kommer til å gjøre sitt fremstøt.

Selv om kritikken mot Netanyahu haglet allerede i de første dagene etter angrepene den 7. oktober, har Israels ellers splittede politiske landskap samlet seg i krisesituasjonen. Nå som første fase i Gaza ser ut til å ta slutt, kan de nærmeste ukene bli et sluttspill for Netanyahu, skriver Avisa.

Benny Gantz var tidligere forsvarsminister, og har flere ganger gitt uttrykk for bekymring over det han kaller Netanyahus «ekstremistiske» politiske retning.

Etter 7. oktober sluttet han seg til Netanyahus krigskabinett for å sikre et forent Israel i krisetiden.

– Det er en tid for fred og en tid for krig, nå er det en tid for krig, sa han da.

Siden da har Netanyahu stupt på meningsmålingene, mens Gantz har blitt stadig mer populær.

Han har en sterk posisjon i krigskabinettet, som hver natt denne uken har skjøvet våpenhvilen en natt lengre frem. Det øyeblikket han ikke klarer å bli enig med Netanyahu, kan han nemlig trekke seg fra krigskabinettet.

– Det øyeblikket der Gantz bestemmer seg for å forlate krigskabinettet, blir startskuddet for den innenrikspolitiske prosessen, sier Nimrod Goren, en akademiker og analytiker ved Middle East institute til Politico.

Mens våpenhvilen strekker ut én dag av gangen og det internasjonale samfunnet presser stadig hardere på for at den skal forlenges, pågår et innenrikspolitisk spill i Israel. Det handler om hva som skal skje etter krigen og hvem som skal sitte ved makten.

Opposisjonspartiene driver heftig lobbyvirksomhet i kulissene, og målet deres er å få samlet nok stemmer til et mistillitsforslag mot Netanyahu, skriver Politico.

Fredag kveld samles Israels krigskabinett mens de nok en gang må vurdere en utvidet våpenhvile. I det historiske dramaet som utspiller seg rundt forhandlingsbordet vakler Netanyahu ved makten. Det gjør situasjonen og krigskabinettet enda vanskeligere å forutsi at de håndterer mer enn en ytre trussel.