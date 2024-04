Vil forby musikk som går for raskt

Den russiske republikken Tsjetsjenia har nylig kommet med et forbud litt utenom det vanlige.

Tsjetsjenia skal angivelig forby musikk med en rytme som går for raskt, skriver Sky News og The Moscow Times.



Rave- og techno-forbud

Republikkens kulturdepartement kunngjorde forrige uke at all musikk i Tsjetsjenia skal «tilsvare et tempo på 80 til 116 slag i minuttet».

Dette fører til at blant annet vestlig rave- og technomusikk bli forbudt i Tsjetsjenia fra 1. juni i år, skriver Sky News.

Denne typen moderne musikk vil derfor ikke bli spilt offentlig i samfunnet.

I tillegg til at musikk som går for raskt (over 116 slag per minutt) blir forbudt, vil det også bli et forbud mot musikk som går for sakte, under 80 slag per minutt.

Må skrive om låtene

Hensikten med den nye bestemmelsen skal være å få tsjetsjensk musikk til å «tilpasse den tsjetsjenske mentaliteten», og for å bevare republikkens skikk og tradisjon, etter et ønske fra president Ramzan Kadyrov.

Det skal angivelig ikke være lov å låne musikalsk kultur fra andre folk, og lokale artister som ikke oppfyller kravene, oppfordres til å skrive om musikken sin innen 1. juni.

Dersom artistene velger å ikke skrive om verket sitt etter den nye loven, vil de ikke få fremføre musikken sin offentlig i Tsjetsjenia.

På sosiale medier har det kommet flere reaksjoner på den nye loven, og flere hevder det er patetisk.

«Dette er så absurd at jeg ler,» skriver en på X, tidligere Twitter.

Noen skriver at de håper det hele er en spøk, og flere hevder de ikke blir fristet til å besøke steder som har slike tullete forbud.

Brukere på X lurer også på hva som skjer med artister som bryter denne loven, og mener det kan være ødeleggende for musikere:

«Alle intelligente og kreative mennesker blir stilnet,» skriver en annen.