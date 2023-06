Veteran (101) fikk delta på vitnemålseremoni etter 80 år

Bedre sent enn aldri, tenkte datteren til Fred Taylor da hun fikk farens største ønske til å gå i oppfyllelse.

Det er en helt spesiell følelse å kunne ta på seg kappen, motta vitnemålet og kaste hatten i været – du er endelig ferdig med studiene.

Men 101 år gamle Fred Taylor fikk aldri gått opp på scenen for å feire vitnemålet sitt da han studerte ved Cornell College i Iowa, USA.

Som mange andre, dro han ut for å tjenestegjøre under andre verdenskrig, og fikk derfor ikke deltatt.

Det ville datteren hans, Linda Taylor, gjøre noe med, skriver Good Morning America.

Ble overrasket

Fred studerte musikk ved Cornell, og skulle egentlig uteksamineres i 1943.

I stedet dro han for å kjempe under andre verdenskrig med Army Air Corps Reserve, og hans far hentet vitnemålet til Fred mens han var borte.

Men den som venter på noe godt venter ikke forgjeves, for nå har Fred endelig fått gå på scenen for å ta imot vitnemålet sitt – 80 år senere.

Alt takket være hans datter, som er professor, som fikset det for han.

– Du vet den følelsen når du gir noen du er glad i noe helt spesielt, som gleder dem, og som gleder deg enda mer? Det kommer til å bli en superbra dag, sa Linda til Cornell College før seremonien.

Linda hadde nevnt idéen til sin far om å få gå på scenen og feire vitnemålet hans, men Fred var ikke klar over at det faktisk kom til å skje.

MUSIKKLÆRER: Fred Taylor jobbet som musikklærer etter at han tjenestegjorde under krigen. Foto: Nick Rohlman / AP

– Det var en stor overraskelse for meg at hun hadde ordnet til dette. Jeg er overrasket og veldig spent, sa Fred før seremonien.

Skolen har betydd mye

Cornell College var viktig for Freds liv, og var med på å forme det.

101-åringen fullførte musikkutdanningen ved Cornell, og møtte kona sin, Peggy Newberg, mens han gikk det siste året på skolen.

Senere tok han også en mastergrad i musikkutdannelse ved Drake University, og har jobbet som musikklærer helt frem til han valgte å pensjonere seg.

Å motta vitnemålet på scenen til Cornell fullførte på en måte sirkelen for Fred.

– Det får meg til å føle at nå er det komplett, uttalte han etter seremonien til KCRG, som er en del av ABC News.

Fred jobbet store deler av livet sitt i Iowa, og flyttet så til California hvor han nå er pensjonist, og nyter hverdagen med Sudoku, Wordle, familie og venner.