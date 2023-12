Velstående forretningskvinne drept i eget hjem under julefeiring

Julebordsfeiringen for politibetjentene i Cypress politidistrikt i California skulle få en brå avslutning i desember 2005.

Meldingen om at en velstående forretningskvinne var funnet død i eget hjem, gjorde at festlighetene umiddelbart opphørte og betjentene kastet seg i politibilene.

På gulvet i luksusvillaen i Orange County lå Minnie Smith (66) død. Ved første øyekast la politibetjentene merke til at torturlignende metoder var blitt tatt i bruk på kvinnen – og første innskytelse var at det kunne ha vært et innbrudd som hadde gått galt.

HØYT ELSKET: Minni Smith var en hardtarbeidende og godt likt forretningskvinne, som ga mye tilbake til lokalsamfunnet. Hun ble bare 66 år. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Det var ektemannen Marvin Smith (69) som i 18.30-tiden hadde ringt politiet, da han oppdaget at persiennen var nede. Vanligvis indikerte dette at ingen var hjemme.

Han hadde hørt stemmer da han låste seg inn, og var overbevist om at det var inntrengere i huset. Men stemmene 69-åringen hadde hørt, viste seg å komme fra TV-en.

Da Cypress-politiet fortalte Smith at kona var død, brøt han sammen. Etter 28 års ekteskap var han blitt enkemann. Smith oppdaget raskt at rundt 300.000 kroner i kontanter og verdifulle smykker var tatt fra safen.

Politiet fortsatte på teorien om at det hadde vært et brutalt innbrudd som hadde ført til millionærkvinnens brå død.

Tjente seg rike på sprit og eiendom

Minnie og Marvin Smith møtte hverandre på slutten av 60-tallet, og det var ifølge nære venner kjærlighet ved første blikk. I 1968 hadde hun skilt seg fra sin første ektemann, som hun hadde sønnen Bennie jr. Thomas sammen med.

– Hun var en hardtarbeidende mor og forretningskvinne, som jobbet i luft- og romfartsbransjen, forteller sønnen Thomas (i dag 57) i dokumentarserien «The Real Murders of Orange County».



MINNIE & MARVIN: Det hele startet som den perfekte kjærlighetshistorie – med kjærlighet ved første blikk. Men for forretningskvinnen Minnie Smith skulle ekteskapet med spritkongen Marvin Smith bli fatalt. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Paret flyttet til fasjonable Orange County i California, der de gjorde seg opp stort, blant annet på Marvins spritutsalg og ulike eiendomsprosjekter.

Da 66-åringen døde hadde paret en formue på fem millioner dollar i aksjer, flere luksusbiler og et hus i millionklassen.

Minnie Smith var også en pådriver innen den lokale kirken, og svært godt likt i lokalmiljøet. Alle var i sjokk over at den omgjengelige 66-åringen var blitt funnet drept i eget hjem kort tid før julehøytiden.

Hadde tilsynelatende alibi

Men jo mer Cypress-politiet gravde i innbrudd-teorien, jo mer svinnet den hen. For, med tanke på alle verdiene ekteparet hadde, var det svært lite som faktisk var stjålet.

Politiet begynte derfor å se på ektemannen.

Ektemannen Smith hadde forklart at han hadde vært på en time hos kiropraktoren på grunn av en skulderoperasjon, og at han etter dette hadde dratt direkte på jobb. Både kiropraktoren og kollegene kunne bekrefte at det Smith hevdet stemte.

Det viste seg altså at enkemannen tilsynelatende hadde alibi for drapstidspunktet, og at han hadde fått utført en skulderoperasjon som gjorde ham fysisk ute av stand til å utføre det brutale drapet.



Månedene gikk, men ingen drapsmann ble tatt.

Elskovsrede og skjulte penger

Etter hvert fikk politiet en ny mistenkt på radaren. Samuel Matthews, en tidligere ansatt i Smiths spritforretning, hadde ifølge Smith stjålet penger av ham. Kunne dette være innbruddstyven og drapsmannen?

Politiets undersøkelser viste seg at også Matthews hadde vanntett alibi for drapsdagen. Men under avhør av Matthews kom det fram at enkemannen Smith ikke hadde rent mel i posen.

Matthews hevdet nemlig at den tidligere sjefen var notorisk utro, og at han hadde et elskovsrede i Los Angeles som han tok med elskerinnene sine til.



Politiets teori ble nå at en skilsmisse kom til å koste ham dyrt, og at Smith ikke var villig til at potensielt andre menn skulle dra nytte av pengene han hadde jobbet så hardt for å tjene.

NYE TEORIER: Løytnant John Schaefer, etterforsker i Cypress-politiet, ga aldri opp å finne ut av hvem det var som hadde drept forretningskvinnen Minnie Smith. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Nok en gang gikk Cypress-politiet gjennom ektemannen Smiths alibi for drapsdagen, og nå slo alibiet sprekker. Et vitne som trodde han hadde sett forretningskvinnen på drapsdagen trakk utsagnet tilbake. Han var usikker på om det faktisk hadde vært 66-åringen som hadde kjørt bilen.

I tillegg bekreftet flere kolleger av Smith at de hadde sett ham bruke skulderen, som visstnok skulle ha vært ute av spill etter operasjonen, til tungt arbeid på drapsdagen.

Nå rettet politiet all mistanke mot eksmannen, og de fikk innvilget ransakelsesordre til å undersøke Smiths såkalte elskovsrede i Los Angeles.

– Rasende for det han gjorde mot mor

Denne ransakelsesordren fikk de innvilget lille julaften. Dette skulle vise seg å bli det store gjennombruddet i saken. For blant Smiths eiendeler fant Cypress-politiet de stjålne diamantsmykkene, milevis unna åstedet, som knyttet ektemannen direkte til drapet.

– Det ble også funnet DNA som knyttet Smith til smykkene han sa ble stjålet. Dette er det beviset som til slutt felte Smith, sier løytnant John Schaefer, etterforsker i Cypress-politiet, i «The Real Murders of Orange County»-episoden.

RASENDE: Minnie Smiths eneste sønn, Bennie jr. Thomas, fikk raseriutbrudd da han fikk overbrakt nyheten om at stefaren var arrestert for drapet på moren. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Da den avdøde forretningskvinnens eneste sønn fikk høre at stefaren var arrestert, ble han naturligvis sjokkert – og fikk et raseriutbrudd på politistasjonen. Dette sinnet sitter i ham den dag i dag.

– Jeg er fremdeles rasende for det han gjorde mot mor. Men jeg jobber med meg selv, slik at jeg skal få se henne igjen i himmelen. Det som gjorde mor stolt, det var familien. Å holde min familie samlet, og holde minnet om henne i live, det er min hyllest til henne, sier Thomas i dokumentaren.



DØMT: Marvin Smith fikk livstid for det brutale drapet på kona Minnie Smith. Grådighet er trukket frem som grunnen til at Smith gikk til det skritt å drepe kona. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

17. desember 2007, nesten nøyaktig to år etter det brutale drapet, ble Marvin Smith dømt til livstid for overlagt drap på kona gjennom 28 år.



