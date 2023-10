Var på krabbefiske – fikk noe helt annet i teinene

I september skulle John Arne Nybakk bare hjelpe en kollega med å dra inn krabbeteiner midt i skjærgården i Florø

Da de tok teinene opp på land, merket florøværingen at det lå igjen noe på dekk. Det viste seg at det ikke bare var krabber de hadde fått med seg blant fangsten:

– Jeg tenkte: «Hva i all verden er det der?», sier Nybakk til TV 2.

Det var Firdaposten som først omtalte saken.

Aldri opplevd før

Nybakk forteller at de fant en liten skapning på cirka 55 millimeter som hadde vært på utsiden av teinene:

SPESIELT UTSEENDE: Nybakk la merke til at det var et slags nett på innsiden av geléklumpen. Foto: Privat

– Den så ut som en geléklump, og den var løs i fisken. Jeg måtte lirke et knivblad inn under den for å løfte den opp slik at jeg kunne se mer på den, forteller vestlendingen.

Han forklarer at den var gjennomsiktig med et slags nett på innsiden, og i den ene enden var det noe gulbrunt.

Han har ikke opplevd å få noe lignende med seg fra sjøen før, og er usikker på hva det kan være:

– Det så ut som det var noe larvegreier. Jeg tenkte først om det kunne være yngel fra hummer, men det var litt tidlig, sier Nybakk.

Han forteller at de slapp den lille skapningen ut i sjøen igjen.

Flere arter i Norge

Marinbiolog og leder av havteamet i WWF Verdens naturfond, Fredrik Myhre, kjenner igjen den lille sjøskapningen.

– Dette er en sjøpung, også kalt sekkdyr, sier han og legger til:

– Disse dyrene lever gjerne livene sine festet på havbunnen til stein, skjell eller tang og tare. Noen av artene lever også nedgravd i sanden eller i mudderet på havbunnen.

MARINBIOLOG: Fredrik Myhre forteller at det er en sjøpung som har blitt med i krabbeteinen.

Myhre sier at vi har rundt 80 ulike arter av sekkdyr i Norge, og at det er vanlig å se mange av dem dersom man tar på seg en dykkermaske og svømmer under vann.

– Av og til blir de også med opp sammen med for eksempel, fiskeutstyr, sier Myhre.

Marinbiologen synes det er flott at folk har øyne og øre med seg når de ferdes ute i naturen. Han forteller at dersom man kommer over ukjente skapninger, kan man melde det inn til «Dugnad for havet» ved Havforskningsinstituttet.