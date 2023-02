Var besatt av true crime – så drepte hun kjæresten

DØMT: Shaye Grove er dømt til fengsel etter drapet på kjæresten sin. Foto: Hampshire and Isle of Wight Constabulary

27 år gamle Shaye Groves fra Havant i England var besatt av seriemordere.

Ved å se på true crime-dokumentarer hentet hun tips for å planlegge sitt eget alibi – før hun brutalt drepte kjæresten Frankie Fitzgerald (25), som hun hadde et av-og-på-forhold med.

Onsdag ble hun dømt til fengsel på livstid for drapet, med en minstetid på 23 år, melder politiet i Hampshire og Isle of Wight.

Seriemordere som veggpynt

I retten ved Winchester Crown Court kom det frem at Groves hadde skåret i strupen på Fitzgerald, før hun så knivstakk ham flere enn 20 ganger i brystet i fjor sommer.

Groves nektet lenge for at hun var skyldig, og brukte det hun hadde lært fra true crime til å fremstille seg selv som hans offer, skriver ITV.

Marie Watton fra Crown Prosecution Service Wessex, som har ansvar for straffesaker i England og Wales, forteller at 27-åringen hadde en stor fascinasjon for seriemordere.

Blant annet hadde hun gangsterbøker, så på morddokumentarer og hadde rammet inn flere bilder av seriemordere på veggene sine.

– Dette betyr at hun var kjent med hva hun skulle gjøre og si for å prøve å konstruere en situasjon der hun ville se ut som et offer, sier Watton.

SERIEMORDERE: Shaye Groves var fascinert av true crime, og hadde bilder av flere seriemordere på veggene i hjemmet sitt. Foto: Hampshire and Isle of Wight Constabulary

Hun understreker at Groves' forklaring raknet da bevisene ble samlet inn fra nøkkelvitner, mobiltelefoner, opptak og samtaledata.

Skapte et falsk alibi

Groves ble sjalu da hun merket at Fitzgerald hadde sendt meldinger til en ung jente på Facebook, og ønsket å hevne seg på 25-åringen.

Ettersom paret var glad i BDSM, satte hun opp et kamera på soverommet for å filme mens de hadde sex.

Ifølge Store norske leksikon er BDSM et samtykkende, avtalt og erotisk samspill som inneholder dominans, underkastelse, sadisme og binding. BDSM står for «bondage, dicipline, sadism, masochism».

Denne videoen skal senere har blitt klippet i, slik at det så ut som hun var et offer for seksuell vold og hadde blitt angrepet. Til slutt sendte hun videoen til en venn.

I retten kom det frem at de originale opptakene viste at alt i videoen skjedde med samtykke fra begge parter.

– Hun satte bevisst opp en falsk fortelling der hun bli misbrukt av Frankie Fitzgerald, sendte et falskt alibi til Vicky Baitup og ryddet åstedet etter å ha sett disse dokumentarene, sier Steven Perian fra påtalemyndighetene.

Politiet forteller at de er fornøyd med dommen til Groves, som nå er dømt til livstid for sine handlinger.