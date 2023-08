Vant rekordbeløp i lotto

De fleste blir i ekstase av å vinne en million i lotto. Tenk deg da hvordan det føles å vinne svimlende 16 milliarder kroner?

Det gjorde nemlig en heldig amerikaner tidligere denne uken, ifølge Mega Millions hjemmesider.

Historisk

Den nybakte milliardæren hadde kjøpt lodd i butikken Publix i Florida, og stakk av med hele 1,58 milliarder dollar.

Gevinsten tilsvarer rett over 16 milliarder norske kroner.

Dette er den største gevinsten som lotteriet Mega Millions noensinne har hatt.

Amerikaneren vant med tallrekken 13-19-20-32-33 og en «mega ball» som var tallet 14.

Sjansen for å vinne i Mega Millions-lotteriet er på én av cirka 302 millioner, ifølge lotteriet.

VINNERLODD: Det var denne Publix-butikken i Neptune Beach, i Florida, som solgte vinnerloddet til den nybakte milliardæren. Foto: Mark Long

Blant topp tre

Premiepotten ble historisk for Mega Millions, men gevinsten går også inn på en rekordliste over de største premiene i lotterihistorien, ifølge New York Post.

Faktisk går milliardsummen rett inn på en tredjeplass over høyeste lotteripremier i USA.

De eneste som kan slå den ferske milliardæren er Edwin Castro fra California som vant over 21 milliarder kroner i Powerball i fjor, og tre heldige vinnere som delte en premiepott fra Powerball på 16,4 milliarder kroner i 2016.

Mega Millions har ikke navngitt vinneren av den store premien.