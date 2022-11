Vant millionbeløp – holder det hemmelig for kone og barn

Lottovinneren ønsket ikke å avsløre sin identitet for familien og gjorde et kreativt grep da han skulle motta pengesjekken.

Flere ønsker å være anonyme når de vinner store beløp i lotto, men de deler gjerne gleden med sin familie.

En mann fra Kina ønsket på en annen side å holde det hemmelig for kone og barn at han hadde vunnet flere millioner i lotto.

Da gjorde mannen et ekstra grep for å beholde sin anonymitet.

Kledde seg ut

Ifølge Fox Los Angeles skal mannen ha vunnet hele 30 millioner dollar i Guangxi Welfare Lottery, etter at han kjøpte tre lodd. Det tilsvarer en pengepremie på over 300 millioner norske kroner.

Vinneren, som ønsker å bli omtalt ved aliaset «Mr. Li», stilte opp i et gult kostyme da han skulle motta premien.

Kostymet var en kopi av maskoten til Guangxi Welfare Lottery som kalles Fodou.

Mannen valgte å stille opp i det gule kostymet for å skjule sin identitet. Han ville heller ikke at hans kone og barn skulle vite at han hadde vunnet i lotto.

Redd for familiens reaksjon

Vinneren ønsket først å finne ut hva han skulle bruke pengene til, før han avslørte gladnyheten til familien.

Videre skal mannen også ha forklart at han var redd for at familien skulle bli late, og at de ikke ønsket å jobbe i fremtiden dersom han sa det til dem.

«Mr. Li» skal også ha slitt med å sove nettene etter at han vant. På grunn av en frykt for å miste vinnerloddene sine, sjekket han inn på hotell.

Mannen har til nå donert nærmere 7 millioner kroner til Guangxi Welfare Lottery Center i håp om at de skulle bruke pengene til å hjelpe eldre, fuksjonshemmede, foreldreløse og trengende.

