Våknet med munnen full av chihuahua-diaré

Britiske Amanda Gommo (51) tok seg en etterlengtet lur på sofaen sammen med datterens hund, Belle.

Mens de sov, ble hunden akutt dårlig, og Gommo våknet av at hun kjente noe vått som traff munnen hennes.

Det var Bristol Post som først omtalte saken.

– Ekkelt

Hunden Belle hadde fått en voldsom diaré mens de sov. Til Gommos store forskrekkelse, hadde hun sovnet med munnen åpen, slik at hunden bæsjet i 51-åringens munn.

Gommo løp til badet for å skylle munnen sin, men før hun fikk vasket det bort rakk hun å svelge noe av bæsjen.

– Det var ekkelt. Jeg klarte rett og slett ikke å få smaken ut av munnen, sier Gommo til Bristol Post.

Datteren til 51-åringen tok Belle med til veterinæren for å finne ut av hva som var galt.

Da fikk de beskjed om at chihuahuaen hadde fått en magesykdom, og måtte gå på en antibiotikakur.

Men det stoppet ikke der.

Formen ble verre

Gommo begynte å føle seg dårlig, og senere samme dag fikk hun samme symptomer som hunden.

Briten ringte etter ambulanse og fikk smertestillende for magekramper. 51-åringen fikk også beskjed om å drikke mye vann for å få ut en eventuell infeksjon.

Det hjalp ikke.

Formen til Gommo ble bare verre og verre de neste to dagene, og hun fikk kramper i hele kroppen.

BLE INNLAGT: Amanda Gommo måtte være på sykehuset i tre dager. Foto: Courtesy Amanda Gommo / SWNS

Kvinnen ringte etter en ambulanse på ny, og denne gangen ble hun fraktet til et sykehus og koblet til et drypp.

Aldri sett lignende

Legene fortalte henne at hun hadde fått gastroenerteritt, en akutt magetarminfeksjon. Årsaken til infeksjonen var hundediareen Gommo hadde fått i munnen sin tidligere.

– Det hadde legene aldri vært vitne til før, sier briten.

Briten har Crohns sykdom og måtte derfor være på sykehuset i tre dager.

Hun klarte heller ikke spise noe de dagene hun var syk.

– Jeg var så dehydrert at nyrene mine hadde skrumpet seg ned til halvparten av størrelsen, forteller hun.

Til tross for at hundens uhell resulterte i et sykehusopphold for Gommo, forteller hun at hun har tilgitt hunden.

I fremtiden kommer 51-åringen likevel til å passe på hvordan de sover sammen, slik at det ikke skjer igjen.