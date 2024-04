Uvanlig syn: – Man blir jo litt fascinert

BALKONG: To skjærer bestemte seg for å bygge reir på en balkong. Foto: Privat

I Harstad var to skjærer i full gang med å bygge sitt neste hjem – og det på en noe spesiell plass.

Da Kenneth Andre Kristoffersen var ute og gikk i Harstad på søndag, la han merke til noe han ikke hadde sett før.

Et skjærepar hadde valgt å bygge redet sitt på en balkong ved sentrum.

Det var iHarstad som først omtalte saken.

– Fascinert

Harstadværingen tok dermed opp mobilen sin og knipset noen bilder:

– Man blir jo litt fascinert av at de la et rede på en balkong, men det var også påbegynt på to andre balkonger i samme høyde, forteller Kristoffersen til TV 2.

Han vet ikke om det var det samme skjæreparet som hadde laget de andre redene, eller om de tilhørte andre fugler.

Balkongene det ble bygget reder på tilhører noen leiligheter, og det er trolig snakk om brannbalkonger.

UNDER ARBEID: Ifølge fugleekspert Kjetil Aa. Solbakken er ikke dette reiret ferdig bygget. Et ferdig skjærereir er mye høyere, og har overbygning. Foto: Privat

– Trives med mennesker

Fugleekspert og generalsekretær i BirdLife Norge, Kjetil Aa. Solbakken, forteller at dette ikke er et sted hvor skjærer vanligvis bygger reir:

– Det er uvanlig, men ikke ukjent at skjærer bygger reir på verandaer, sier han til TV 2.

– De har nok valgt denne reirplasseringen i mangel av et passende tre å plassere reiret i.

FUGLEEKSPERT: Kjetil Aa. Solbakken forteller at skjærer er intelligente fugler. Foto: BirdLife

Ifølge eksperten tilfredsstiller en veranda mange av de samme kriteriene som et tre, og stedet er helt utilgjengelig for folk og dyr – så lenge ingen åpner døren.

– Skjærene trives godt sammen med oss mennesker. Faktisk så hekker skjærer i Norge nesten alltid nært mennesker. De er nært knyttet til oss, forteller Solbakken.

Han forklarer at skjærer er intelligente og gode til å utnytte matressurser som mennesker gir dem – både bevisst og ubevisst. Dette kan være ved at man gir dem fór, eller at de finner mat i matavfallet vårt.

– Hvis man drar ut i ødemarken, langt fra mennesker, så finner man ikke skjærer der, sier Solbakken.