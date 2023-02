Uttaler seg om «Maddie-kopien»: – Utelukker ikke at hun lever

GÅTT VIRALT: Dette er et av bildene som polske Julia Wandelt har gått viralt på i sosiale medier. Foto: Instagram/AFP

De siste dagene har en Instagram- og TikTok-bruker med navn Julia Wandelt (21) skapt overskrifter verden over.

Den polske kvinnen hevder at hun er Madeleine McCann, og har nådd ut til millioner på sosiale medier. Saken er så langt ikke blitt kommentert av foreldrene til Madeleine McCann.

HOVEDMISTENKT: Tipsene strømmet inn til britisk politi etter at bildene av den mannen ble publisert. Politiet beskrev vedkommende som hovedmistenkt i 2013. Foto: Metropolitan Police

Tidligere politioverbetjent Finn Abrahamsen (73) er godt kjent med historien til McCann, og i 2013 mottok han flere tips i saken etter at britisk politi publiserte en fantomtegning av en mulig gjerningsmann.

Han har fått med seg historien til Wandelt, og ønsker ikke å utelukke at Madeleine McCann kan være i live.

– Det er faktisk mulig å kidnappe barn inn i land hvor de ikke har et system hvor de kontrollerer hvem som kommer inn og hvor de kommer fra, sier Abrahamsen til TV 2 og legger til:

– Noen ganger er det et økonomisk motiv, og andre ganger vil de ha barna som sine egne barn, så man kan ikke utelukke at McCann er i live.

Tror hun er kidnappet

Abrahamsen er helt sikker på at politiet har en solid DNA-prøve på Madeleine McCann som de kan bruke i slike tilfeller.

VETERAN: Finn Abrahamsen er en tidligere norsk politioverbetjent. Han ledet voldsavsnittet i Oslo-politiet fram til han ble pensjonert i 2007. Foto: Jarl Fr. Erichsen/NTB

– Familien trenger bare å ta kontakt med politiet så de kan avlegge en DNA-test, hvis de ønsker det. Enten vil de sjekke det ut, eller gi faen i det. Det kan være så belastende at de ønsker å få stoppet dette, sier Abrahamsen.

Den tidligere politioverbetjenten understreker at det kan være flere grunner til at noen vil utgi seg for å være noen andre.

– Hun kan være helt forskrudd, eller ha et vinningsmotiv. Hun kan få penger for å stille opp i artikler, eller det kan være et oppmerksomhetsbehov.

– Tror hun er kidnappet

Forsvinningen til Madeleine McCann har fått massiv oppmerksomhet i mediene i en årrekke. Ifølge Abrahamsen er hovedteorien til politiet at Madeleine McCann er blitt kidnappet av en pedofil.

– Jeg tror at hun er kidnappet. Hun var en skjør liten unge, og det er slikt pedofiler tenner på, sier han og legget til:

– Andre teorier er at kidnapperen kan ha holdt øye med familien over tid, eller at det kan være noen som har vært i konflikt med familien.

I videoen under forteller Abrahamsen mer om de norske tipsene.

Verdenskjent mysterium

I 2007 forsvant britiske Madeleine McCann under en familieferie i Portugal.

Hun var tre år gammel da hun forsvant, og siden den gang har det florert i teorier og spekulasjoner om hva som egentlig skjedde med treåringen.

Forsvinningen skjedde mens McCann lå og sov med søsknene sine på et hotellrom i første etasje. Foreldrene var ute og spiste med noen vennepar i nærheten da det hele skjedde.

HEVDER Å VÆRE SAMME PERSON: Julia Wandelt (21) mener at hun egentlig er Madeleine McCann. Foto: AFP/Instagram

Dukker opp Maddie-kopier med jevne mellomrom

Dette er langt fra første gang noen har hevdet at de er Madeleine McCann.

I 2007 skrev flere medier om en jente som passet beskrivelsen til Madeleine McCann i Marokko. VG omtalte den gang at foreldrene trodde det kunne være henne, men ikke turte å få for høye forventinger. Etter en politietterforskning ble det konkludert med at jenta ikke kunne være Madeleine McCann.

I 2016 skrev blant andre Huffington post og Mirror om en hjemløs kvinne som ble knyttet til forsvinningsmysteriet. Kvinnen ble ble senere identifisert, og viste seg å være en svensk kvinne med mentale utfordringer. Hun hadde familie i Stockholm, som hun ble gjenforent med.

Julia Wandelts versjon går ut på at hun hevder å dra kjensel på den nevnte fantomtegningen politiet har delt.



Wandelet har fortalt at hun ikke husker sine første leveår, men at hun i barnealder ble misbrukt av en mann som lignet politiets hovedmistenkte.

Wandelet har ikke besvart TV 2s gjentatte henvendelser.

FORELDRENE: Det er 16 år siden foreldrene til Madeleine mistet ungen sin. Foto: Sang Tan

Kripos

Jonas Fabritius Christoffersen, seniorrådgiver i Kripos, ønsker ikke å kommentere denne spesifikke saken.



På generelt grunnlag forteller han likevel hvordan man jobber med å identifisere personer man ikke vet hvem er.

– På generelt grunnlag kan vi si at i saker der det er behov for sikker ID, jobber vi ut fra Interpols standard der det er minst en av tre faktorer undersøkes, forteller Christoffersen til TV 2 og legger til:

– Det er DNA, fingeravtrykk og tannopplysninger. Da sammenlignes DNA fra nære slektninger med personen man ønsker sikker ID på, eller DNA fra den savnede selv, som er hentet inn i etterkant av at personen forsvant. Vi kan også sammenligne fingeravtrykk som er hentet inn fra før personen forsvant, eller røntgenbilder av tennene til personen som ble tatt før personen forsvant.