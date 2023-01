Tyv ringte politiet – ba om hjelp til å flytte tyvegodset

Tyvene ønsket også at politiet skulle gi dem skyss til flyplassen slik at de kunne fly til New York, men politiet kjørte dem til et helt annet sted.

Å ringe politiet for å få hjelp til å flytte tyvegods er kanskje ikke det lureste en tyv kan gjøre.

Men nylig gjorde to innbruddstyver i Florida nettopp det, ifølge AP.

Var allerede mistenkt

Lørdag brøt to tyver, en mann og en kvinne, seg inn i et hus i Poinciana. Da valgte en av dem å ta opp telefonen for å ringe politiet, i håp om å få hjelp av dem.

En politibetjent ved Polk County svarte da tyven ringte, men forteller at ingen snakket til ham i telefonen.

En patrulje dro likevel til huset for å sjekke at alt var ok. Politibetjentene konkluderte med at det ikke bodde noen i huset, men fant kjapt de to innbruddstyvene.

Mannen viste seg å være en kjenning av politiet, som de allerede hadde vært på jakt etter. Han var allerede mistenkt for å ha brutt seg inn i en Dollar General-butikk tidligere samme dag.

Der hadde han røsket med seg flere gjenstander fra butikken.

Ville ha skyss og bærehjelp

Etter at paret ble pågrepet, kom den kvinnelige mistenkte med en innrømmelse til politiet – det var hun som hadde ringt dem tidligere.

Årsaken var at hun ville be politiet om hjelp til å flytte tyvegodset deres videre fra huset de hadde brutt seg inn i.

Paret hadde også et ønske om å få skyss av politiet til flyplassen, slik at de kunne tilbringe helgen i New York.

– Politiet hjalp dem med gjenstandene deres, og de ga dem skyss, men det var ikke til flyplassen. Det var til Polk Pokey, skriver Polk County politiet på Facebook, og refererer til politistasjonen.

– Og der er de velkomne til å bli værende hele helgen. Polk Pokey er mye bedre enn New York uansett.

Mannen er nå siktet for innbrudd og tyveri knyttet til butikken og en bolig, mens kvinnen er siktet for innbrudd i en bolig.