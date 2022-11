Tyv brøt seg inn i barnehage – stakk av med merkelig tyvegods

Dette er ikke første gang barnehagen i Danmark har opplevd et slikt innbrudd.

SMØR: Daglig leder i Blekkspruten barnehage undrer seg over om de høye prisene på smør kan være årsaken til tyveriet. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpi

Mandag morgen merket de ansatte ved Blekkspruten barnehage i Brejning i Danmark at det hadde vært et innbrudd hos dem.

I løpet av helgen hadde en tyv brutt seg inn ved hjelp av en stikksag, før vedkommende dro igjen med uvanlig tyvegods.

Det skriver den danske lokalavisa Vejle amts folkeblad.

Virker målbevisst

Tyven hadde brutt seg inn i et kjøleskap som står på et avlukket rom utenfor barnehagen, og stakk av med remulade, smør, frukt og noen andre småting fra kjøleskapet.

Daglig leder ved Blekkspruten barnehage, Jess B. Christensen, forteller at han synes tyveriet er merkelig.

Han ser på dagens høye matpriser som en mulig årsak, men synes likevel at tyveriet skiller seg ut.

Daglig leder reagerer mest på at inntrengeren har vært målbevisst og hatt kjennskap til stedet på en eller annen måte.

– Kjøleskapet vårt står ikke ute slik at alle kan se det fra utsiden. Du må vite at det er der, sier Christensen til lokalavisa.

Det vil ikke koste barnehagen mye å erstatte pålegget og frukten. Det er plankene fra gjerdet rundt kjøleskapet som vil bli det dyreste å erstatte.

Har skjedd før

Barnehagen har opplevd at det har vært et tyveri fra det samme kjøleskapet tidligere.

– Det er vel seks år siden vi opplevde det for første gang, forteller daglig leder.

Christensen sier at de ikke har dyr mat i kjøleskapet på grunn av tidligere innbrudd. Det er også derfor de har bygget et gjerde med planker rundt det.

Gjerdet gjorde susen og hindret tyveri – frem til nå.

– Når du faktisk tar med deg en sag, er det fordi du helt bevisst ønsker å gå til det kjøleskapet. Så nå vurderer vi hva neste sted kan være, sier han.

Daglig leder i Blekkspruten barnehage sier at de vurderer å sette opp netting i tillegg til gjerdet, for å hindre at man kommer inn med en sag.

Politiet i Sørøstjylland har vært på stedet med en hundepatrulje.