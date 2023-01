Tvillingsøstre født med seks minutters mellomrom - i hvert sitt år

Kali Jo Scott og Cliff Scott fra Texas ventet sine første barn i midten av januar, men tvillingjentene i magen hadde andre planer.

Babyene til Texas-paret meldte sin ankomst på nyttårsaften og ble født på hver sin dag – og til og med i hvert sitt år.

Det melder blant annet Good Morning America og KameraOne.

Spøkte med tanken

Baby Annie Jo ble født 31. desember 2022 klokken 23:55, og var den siste babyen som ble født på sykehuset i Texas det året.

Kort tid etter kom tvillingsøster Effie Rose til verden den 1. januar 2023 klokken 00:01, og ble sykehusets første nyttårsbaby.

– Vi hadde spøkt med at «Hadde det ikke vært morsomt hvis de hadde fått hver sin fødselsdag», forteller moren, Kali Jo.

– Det viste seg at det var en større mulighet for det enn vi var klar over, legger hun til.

Scott-paret forteller at begge jentene er friske og glade.

ULIKE ÅR: Tvillingjentene til Scott-paret er født i to forskjellige år. Annie Jo (til høyre) ble født i 2022, mens Effie Rose (til venstre) ble født i 2023. Foto: KameraOne

Egen identitet

Foreldrene er glade for at døtrene deres nå har ulike fødselsdager, selv om de er tvillinger. De håper at det også vil bidra til at tvillingene får holde hver sin identitet.

– Som tvillingforelder vil man alltid forsikre seg om at barna har sin egen individuelle personlighet - at de er spesielle og unike. Så det at de har forskjellig bursdag vil nok sørge for at de har den spesielle og unike egenskapen som noen tvillinger kanskje ikke får, sier tvillingforeldrene.

Til tross for at Kali Jo og Cliff er fornøyd med ulike fødselsdager, har flere venner av dem spøkt litt rundt faktumet at de faktisk er født i ulike år.

Noen har blant annet nevnt at det kan bli en komplisert tidsplan for familien, ettersom ungdomsidretter ofte er basert på hvilket år barnet er født.

Foreldrene selv synes det bare er morsomt at folk kommenterer årsforskjellen, og hevder at det skal gå fint.

Hvert år blir det født rundt 120.000 tvillinger i USA, noe som utgjør bare tre prosent av alle fødsler. Det er veldig sjeldent at tvillinger blir født på forskjellige datoer, og det anslås at sjansen for at noen skal bli født forskjellig år er én til to millioner, skriver Sky News.