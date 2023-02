TV-anker sluttet å farge håret – fikk sparken

Lisa LaFlamme (58) har i flere år vært et kjent ansikt på den kanadiske TV-kanalen CTV som nyhetsanker, og hennes nyhetssendinger har vært en av de mest sette.

I fjor sommer mistet hun plutselig jobben etter det arbeidsgiveren beskrev som en «forretningsbeslutning» om å ta programmet «i en annen retning».

Da begynte flere å spekulere i om det kunne ha noe å gjøre med håret til LaFlamme, skriver The New York Times.

Droppet hårfarge under pandemien

TV-ankeren selv ble sjokkert over at hun ikke fikk jobbe lenger i kanalen:

– Ved 58 år trodde jeg fortsatt at jeg ville ha mye mer tid til å fortelle flere av historiene som påvirker hverdagen vår, sa LaFlamme i en video hun postet på Twitter august i fjor.

Hennes avgang hos TV-kanalen ble etter hvert en debatt over hele Canada, og flere aviser, spesielt The Globe and Mail, knyttet det hele opp til LaFlammes grå hår.

I have some news... pic.twitter.com/lTe3Rs0kOA — Lisa LaFlamme (@LisaLaFlamme_) August 15, 2022

Kanadieren begynte å farge håret sitt i 20-årene, da hun merket at håret hennes begynte å bli grått tidlig.

Under pandemien valgte LaFlamme å la hennes grå hår vokse ut, ettersom frisørsalonger og andre virksomheter stengte ned.

– De fleste kommentarene jeg noen gang har mottatt var ikke for måneder i Bagdad eller Afghanistan, eller noen historier – men da jeg lot håret mitt bli grått, sier LaFlamme og understreker at de fleste var positive.

Ble tatt opp på et møte

Tidligere har The Globe and Mail skrevet at ansatte i CTV og flere seere trodde alder og sexisme kunne ha spilt en rolle i at LaFlammes mistet jobben.

58-åringen skal ha fått støtte av en kvinnelig sjef da hun bestemte seg for å la det grå håret gro.

Avgjørelsen ble senere kritisert av sjefen for CTV, som skal ha spurt under et møte om hvem som hadde godkjent beslutningen om å «la Lisas hår bli grått.»

BRUNETTE: Slik så Lisa LaFlammes hår ut da hun pleide å farge det. Bildet er fra 2015, og LaFlamme mottar pris for beste nyhetsanker på Canadian Screen Awards. Foto: Frank Gunn / The canadian press

LaFlamme skal også ha vært uenig med sjefen sin om nyhetsdekning og ressurser gjennom arbeidstiden, og har ikke alltid følt at hun har blitt tatt seriøst som en kvinnelig reporter.

Professor i journalistikk ved Carleton universitet og tidligere nyhetsprodusent på CBC, Christopher Waddell, ble overrasket da han hørt at 58-åringen ikke fikk fortsette. Ifølge han selv var det ingenting som tydet på at CTV gjorde det dårlig mens hun jobbet der.

CTVs eier, Bell Media, nekter for at oppsigelsen har noe med LaFlammes alder, kjønn eller grå hår å gjøre.

I en uttalelse fra administrerende direktør i Bell Canada, sa Mirko Bibic at «fortellingen har vært at Lisas alder, kjønn eller grå hår spilte inn på avgjørelsen. Dette er ikke tilfellet.»

LaFlamme har ikke ønsket å dele detaljer om oppsigelsen sin, men viser til en gjensidig seperasjonsavtale.