Turist måtte i fengsel etter suvenirkjøp

En fransk kvinnelig turist (56) var på reise i Egypt da hun kjøpte en suvenir som et minne fra turen.

Turisten hadde ingen anelse om at suvenirkjøpet skulle få store konsekvenser for henne under hjemreisen.

Det skriver flere medier, som blant annet Euronews.

Gammel antikk

Da 56-åringen kom til sikkerhetskontrollen på flyplassen i Luxor, la de ansatte merke til suvenir-statuen i bagasjen hennes.

Vaktene i sikkerhetskontrollen var usikre på om det dreide seg som en suvenir eller en antikk-gjenstand. Derfor kontaktet de eksperter for å ta en titt.

De påstod at statuen ikke var en kopi, men en 4500 år gammel antikk som kvinnen prøvde å smugle med seg hjem.

Selv hevdet turisten at hun hadde kjøpt statuen for 250 euro på et kjøpesenter som hørte til luksushotellet Winter Palace Hotel.

Kvinnen ble likevel arrestert av politiet og satt i arresten i åtte dager.

– Aldri opplevd

Saken havnet til slutt i retten, hvor det kom frem at det ikke var snakk om ekte vare, men en enkel kopi.

Til tross for at saksbehandlingen ble stoppet, skal kvinnen likevel ha fått et forbud mot å reise til Egypt på livstid.

Dette godtar ikke den franske turisten, og hun får nå hjelp av en advokat til å få innreiseforbudet fjernet.

Daglig leder Jean-François Rial i reisebyrået som kvinnen brukte, Voyagerus du Monde, forteller at dette er en spesiell sak.

– I de 30 årene vi har vært i Egypt, har vi aldri opplevd en sak som denne, sier Rial.

Reisebyrået har også hjulpet kvinnen i prosessen ved hjelp av sine nettverk i landet.