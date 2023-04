Turismevideo latterliggjøres etter megatabbe

Italias turistdepartement har den siste tiden brukt flere millioner kroner på en ny kampanje for å trekke flere turister til pizzaens land.

Som en del av kampanjen lagde kommunikasjonsgruppen Armando Testa en video for å promotere Italia.

Nå blir den latterliggjort i sosiale medier av en helt spesiell grunn, skriver The Guardian.

– Skam dere

I videoen som viser frem Italia kan man se flere kjente bygninger, turister som koser seg på badestrender eller nyter et glass vin på en vingård.

Det er bare ett problem – alt er ikke i Italia.

Flere observante seere påpeker at deler av videoen er filmet i nabolandet Slovenia.

Blant annet vises det klipp av unge mennesker som drikker vin i det som blir presentert som en typisk italiensk scene.

Sannheten er at de er i Cotar-regionen i Slovenia, og drikker den slovenske vinen Cotar.

Se den italienske kampanjevideoen under her:

“Italia: Open to Meraviglia”

Questo il claim su cui puntare per la nuova campagna promozionale del @MTurismoItalia ed @ENIT_italia, con una protagonista d’eccezione: la Venere di Botticelli.

L’Italia è già il Paese più bello del mondo, spetta a noi essere bravi a farlo sapere pic.twitter.com/Ws05LrMhvK — Daniela Santanchè (@DSantanche) April 20, 2023

– Reklamerer dere for vinhusene i Slovenia? Santanchè har litt å forklare. Skam dere, skriver en på Facebook-siden til turistdepartementet.

Daniela Santanchè er Italias turistminister.

Sløsing av penger

Flere irriterer seg også over bruken av den digitale influenser-figuren «Venus» som viser frem turistattraksjonene i videoen.



I tillegg hevder noen at departementet har brukt unødvendig mye penger på en dårlig kampanje.

Italia-kampanjen har nemlig en prislapp på ni millioner euro, noe som tilsvarer cirka 105 millioner norske kroner.

Den italienske kunsthistorikeren Tomaso Montanari er blant dem som reagerer. Han har kalt kampanjen grotesk og hevder det hele er sløsing av penger.

Nove milioni di euro. Quanti precari del patrimonio culturale ci si potrebbero assumere? Quanti documenti antichi dei nostri archivi di Stato restaurare? Quante chiese curare, e riaprire? Quanti piccoli musei riallestire? E invece no… #opentomeravigiia https://t.co/7cZ0IL6tSC — Tomaso Montanari (@tomasomontanari) April 24, 2023

– Ni millioner euro. Hvor mange kulturarvprekære arbeidere kunne vi ansette? Hvor mange eldgamle dokumenter fra våre statsarkiver kan vi gjenopprette? Hvor mange kirker skal man ta vare på og gjenåpne? Hvor mange små museer skal omorganiseres? Men nei, skriver han på sin Twitter-profil.

Kommunikasjonsgruppen Armando Testa har ikke kommentert saken, men turistminister Santanchè har uttalt seg.

Ifølge The Guardian skal hun ha kalt video-kritikerne for «snobber» og forklart at influenser-figuren «Venus» er med for å tiltrekke unge mennesker.