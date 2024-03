Turgåer glemte en viktig ting – satte ponnien Teifi (21) i fare

SATT FAST: Ponnien Teifi satt fast i feristen i fire timer. Foto: MAWW Fire and Rescue

Forrige uke glemte en turgåer å lukke igjen grinden inn til gården hvor shetlandsponnien Teifi (21) holder til i Wales.

Det førte til en fire timer lang redningsaksjon, skriver Fox News.

Kom seg ikke løs

Ettersom turgåeren ikke lukket porten, dro ponnien ut på en tur på egen hånd – og endte opp med å sette seg bom fast i en ferist.

Ifølge Store norske leksikon er en ferist en rist eller gitter av tre eller metall i veien som skal hindre småfe og storfe i å gå forbi.

Ponnien hadde falt ned i sprekkene slik at alle bein satt fast, og kom seg ingen vei. Etter hvert ble Midt- og Vest Wales (MAWW) brann- og redningstjeneste kontaktet for å hjelpe til.

– Tidlig tirsdag morgen ble Teifi, den 21 år gamle Shetlandshingsten, fanget i en ferist, skriver MAWW brann- og redningstjenesten på sin Facebook-profil.



Redningsaksjonen tok rundt fire timer, og hadde ikke brannvesenet hjulpet til, hadde de trolig ikke fått ponnien løs.

REDNINGSAKSJON: Brannvesenet måtte hjelpe til for å få ponnien løs. Foto: MAWW Fire and Rescue

Eieren av ponnien, Beth Watkins, takker brannvesenet for hjelpen med å få Teifi løs.

Watkins forteller at hun støtter turgåeres rettighet til å vandre fritt over jorder, men liker ikke at noen lar portene blir stående åpne.

– Følg reglene!

Hendelsen har engasjert flere på sosiale medier, og de sparer ikke på kruttet når de skriver hva de mener.

«Hvorfor kan ikke folk respektere landsbygda?» skriver en på Facebook og refererer til at man skal lukke porten etter seg.



En annen skriver også:

«Hvis du vil se det vakre landskapet, ha i det minste litt respekt og følg reglene.»



KOM SEG LØS: Teifi kom seg løs fra feristen etter hjelp, og har det bra nå, ifølge eieren. Foto: MAWW Fire and Rescue

Flere skriver også at de har hørt og opplevd at hester har brukket beinet i ferister, og at folks uforsiktighet kan koste dem livet.

Mange takker også brannvesenet for å ha gjort en super jobb for å hjelpe ponnien opp.

«Stakkars ponni. Så glad han er OK. Det kunne vært mye verre,» kommenterer en.



Teifis eier, Watkins, forteller at det nå går bra med ponnien etter hendelsen.