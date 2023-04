Turavfall sendte hund til dyrlegen: – Var redd for henne

– I verste fall kan skadelige matvarer være dødelig for hunden, sier førsteamanuensis ved NMBU og spesialist i indremedisin for smådyr, Kristin Paaske Anfinsen.

Tidligere denne uken var sønnen til en hundeeier i Bodø ute og luftet hunden deres i det populære turområdet Heggmoen.

Da kom hunden over store mengder matavfall som var dumpet ved et tre, med flere varer som ikke er bra for hunder.

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.

Måtte til dyrlegen

Hundeeieren, som ønsker å være anonym, forteller at det blant annet lå sjokolade, ris, løk, bønner, granateple, jordbær, druer og nøtter på bakken.

Hunden fikk i seg rundt ett kilo av «herremåltidet». Dette gjorde hunden dårlig:

– Hun virket bare veldig stille, og lå bare strakt ut. Det var tydelig at det var ubehagelig for henne, sier hundeeieren til TV 2.

Eieren var klar over hvilke fare deler av matvarene kunne være for hunden, og kontaktet derfor en dyrlege kjapt.

– Vi var redde for henne.

Hos dyrlegen kastet hunden opp store mengder med sjokolade og løk. I ettertid av hendelsen har hunden fått medisinsk kull i maten sin, som skal ta med seg giftstoffer fra tarmen.

Kan være dødelig

Kristin Paaske Anfinsen, som er spesialist i indremedisin for smådyr, forteller at det ikke er uvanlig at hunder får i seg mat de ikke burde.

SKADELIG: Kristin Paaske Anfinsen sier at flere matvarer kan være skadelig for hunder, og i verste fall dødelig dersom de får i seg store mengder. Foto: Håkon Sparre/NMBU

Hun nevner blant annet at hunder ikke bør få i seg store mengder av matvarer som sjokolade, løk, druer, rosiner og xylitol.

– Det vil nesten alltid komme an på hvilke mengder hunden har fått i seg, og skadelig mengde varierer for hver matvare eller hvert stoff, sier Anfinsen, som også er førsteamanuensis ved NMBU, til TV 2

– I verste fall kan skadelige matvarer, inkludert de som er nevnt over, være dødelig for hunden.

– Rydd opp!

Hun forklarer at for eksempel druer kan gi noen hunder akutt nyresvikt, mens løk kan gi hemolyse, som vil si at de røde blodcellene sprekker.

Fet mat kan også øke risikoen for betennelse i bukspyttkjertelen hos hunder. Det fører igjen til oppkast, slapphet og redusert matlyst. Da kan hundene ha behov for intensiv behandling i flere døgn, og i verste fall kan det være dødelig.

– Jeg tror det er ganske godt kjent at sjokolade kan være skadelig for hunder. Her kommer det an på mengden av stoffet teobromin, som det finnes mer av per gram sjokolade jo mørkere sjokoladen er, sier Anfinsen.

«FRUKTFAT»: Det lå flere matvarer slengt i skogen ved et populært turområde. Foto: Privat

Hun oppfordrer alle til å oppsøke en dyreklinikk dersom uhellet først er ute, og har en oppfordring til dem som ferdes ute med mat:

– Rydd opp etter dere! Og sett matfat og rester eller matsøppel utilgjengelig for dyrene.

Anfinsen mener at det beste er å ta matrestene med hjem og kaste det i sortert avfall, eller grave restene godt nok ned i bakken - slik at dyr ikke får i seg noe de ikke bør.