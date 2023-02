Trudes søte bryllupsbilde kan vinne foto-VM

LOVE IS IN THE AIR: Dette kjærlighetsfylte bildet er finalist i en internasjonal fotokonkurranse. Foto: Trude Brun Wilhelmsen

Onsdag forrige uke tikket det inn et varsel på Instagram-profilen til fotograf Trude Brun Wilhelmsen fra Brattholmen på Sotra.

Meldingen var fra Landskonkurransen, hvor hun tidligere hadde fått sølv i deres nasjonale fotokonkurranse.

– Jeg la det litt bort, for jeg trodde det var noe de hadde sendt til alle, forteller Brun Wilhelmsen til TV 2.

Da hun sjekket det litt nærmere, fikk hun seg en stor overraskelse.

Det var Vestnytt som først omtalte saken.

– Kjærlighet i flere generasjoner

Det viste seg at fotografen hadde blitt tagget i et innlegg, ettersom hennes bilde var plukket ut som en av finalistene i verdensmesterskapet for fotografer.

– Jeg visste ikke at jeg var med! Det var en stor overraskelse, sier Brun Wilhelmsen til TV 2.

Ettersom hun tok sølv i den nasjonale fotokonkurransen under navnet Landskonkurransen, hadde bildet hennes blitt sendt videre til World Photographic Cup (WPC).

WPC er et verdensmesterskap for fotografer, og bildet til Brun Wilhelmsen er blant topp ti finalister innen kategorien for bryllupsbilder.

Vestlendingen er stolt over å være en finalist blant så mange dyktige fotografer og fine bryllupsbilder:

FANGET ØYEBLIKKET: Fotograf Trude Brun Wilhelmsen foreviget det søte øyeblikket etter vielsen. Foto: Privat

– Det som er superkjekt, er at noen andre har sett det jeg ser i dette bildet – som bare er en haug med kjærlighet i flere generasjoner. Det er ikke arrangert, bare et øyeblikk, sier fotografen.

Vekker følelser

Bryllupsbildet hun er nominert for, viser et nygift par sammen med barn og besteforeldre. Personene smiler, klemmer og viser kjærlighet foran kirken som er dekket av stillaser.

Brun Wilhelmsen forteller at hun hadde fotografert under en vielse. Så snart kirkeklokkene klinget etter seremonien, løp hun ut for å fange et impulsivt bilde av brudeparet foran Laksevåg kirke.

– Jeg ønsket å fange øyeblikket der ungene kommer løpende og kjolen blåser. Så skjedde dette et lite sekund, og jeg synes at kjærligheten i generasjonene der er så fin, sier fotografen om bildet.

– Dette er ikke et snev av oppstilt, det er det jeg synes er herlig.

Vestlendingen forklarer at hun bevisst valgte å ikke fjerne stillaset fra bildet, selv om det kan virke litt kaotisk.

– Jeg ville ha settingen slik den var. Det er med på å bygge bildet, sier hun og legger til:

– Jeg er kjempeglad i bildet, og kan se på det lenge uten å bli lei.

Brun Wilhelmsen, som ble ferdig utdannet som fotograf i 2007, har fått flere tilbakemeldinger angående bryllupsbildet.

Det setter hun pris på:

– Det er akkurat som om folk får noen følelser når de ser bildet. Det synes jeg er fint. Kanskje det fineste.