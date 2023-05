Trodde han drakk for mye kaffe – viste seg å være noe helt annet

MÅTTE PÅ SYKEHUS: Steve Biggin ble innlagt etter at han hadde hatt flere anfall på jobb. Foto: PA Real Life

I september 2021 opplevde trebarnsfaren Steve Biggin (51) fra Sheffield i England noe merkelig med kroppen sin.

Han begynte å få noen anfall som ga ham en «ut-av-kroppen»-følelse, i tillegg til at han følte at han så gjennom andres øyne.

– Jeg konkluderte med at det kom av at jeg drakk for mye kaffe, så jeg tenkte egentlig ikke så mye på det, sier Biggin.

Det viste seg å være noe mye mer alvorlig, skriver The Independent.

Fikk sjokkbeskjed

Etter hvert kom anfallene én gang i uken, og i november det samme året fikk han en smertefull hodepine.

Biggin måtte til slutt fortelle familien om smertene, og ba dem kjøre ham til sykehuset.

På sykehuset insisterte legene på at han skulle ta en MR- og CT-scan, og oppfordret 51-åringen til å bli igjen på sykehuset.

Etter tre dager ved Sheffields Northern General sykehus kom legen med den dårlige beskjeden – Beggin hadde en kreftsvulst.

KREFT: Etter en sjekk på sykehuset fikk Steve Biggin beskjed om at anfallene ikke skyldtes kaffe, men en kreftsvulst. Foto: PA Real Life

– Det var et stort sjokk. Jeg er en veldig optimistisk person, men jeg tror ikke jeg klarte ta det riktig innover meg, forteller trebarnsfaren.

Han måtte så fortelle sin kone, Anna (47), og barna, Lauren (28), Mya (24) og Evan (21), om kreftsykdommen.

Da han så at familien fikk tårer i øynene, ble han fast bestemt på at han skulle kjempe for livet.

Satte seg to mål

Biggin prøvde å fortsette livet så normalt som han klarte etter forholdene, og ønsket også å bli så sprek som mulig.

Derfor syklet 51-åringen hver eneste dag for å komme seg gjennom sine mentale kamper.

Januar 2022 ble svulsten operert bort, men Biggin fortsatte å sykle for å holde seg positiv.

BLE OPERERT: Slik så hodet til Steve Biggin ut etter operasjonen hvor han fjernet svulsten. Foto: PA Real Life

51-åringen tror kondisjonen spilte en stor rolle under hans restitusjon etter operasjonen, og at syklingen gjorde ham enda sterkere.

Trebarnsfaren måtte gjennom strålebehandling fem ganger i uken, som varte i seks uker totalt. Så gjennomgikk han et cellegift-program det neste året.

I mars 2023 var han lettet for at han endelig kunne avslutte cellegift-behandlingen.

For å feire slutten på behandlingen, hadde Beggin satt seg to store mål: Å delta i sykkelløpet Etape Caledonia i mai, i tillegg til å sykle 227 kilometer fra Morecambe til Scarborough i juni.

– Jeg er så spent på det. Det vil være flott å feire slutten av behandlingen med noe jeg virkelig elsker å gjøre – og sykling fikk meg virkelig gjennom de tøffe tidene, forteller han.