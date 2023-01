– Trenger deg som kan stoppe meg når jeg uvitende går inn på kvinnetoalettet

BPA står for brukerstyrt personlig assistanse.

Formålet med BPA er å gi personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre tjenestene og hverdagen selv.

Personer under 67 år, som har behov for bistand ut over to år, og mer enn 32 timer per uke har rett til BPA.

Det er brukeren selv, eventuelt med bistand, som organiserer og leder arbeidet assistentene utfører.



Kilde: helsenorge.no