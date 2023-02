Tre små griser på rømmen langs E6

Mandag var Bjørg Dikkanen ute og kjørte langs E6 mellom Bjørneberg og Karlebotn i Finnmark.

Da spottet hun noe i veikanten – tre små griser som gikk helt alene. To hvite, og en som var sort i pelsen.

– Herregud, det er snøskavl – tenk om de blir påkjørt, var det første jeg tenkte, sier Dikkanen til TV 2.

Det var iFinnmark som først omtalte saken.

Mia, Stjerna og Lille Bacon

Dikkanen så grisene midt i en sving, og kunne derfor ikke stoppe ettersom det kom flere biler.

– Jeg tenkte at jeg måtte melde ifra, forteller hun.

Kort tid etterpå postet hun et innlegg i Facebook-gruppen «Vei- og føreforhold Øst-Finnmark» for å finne ut av hvem som eide grisene.

Det viste seg at grisene ikke var langt hjemmefra.

ULLGRIS: De tre grisene som var på tur er av rasen mangalitsasvin, som også kalles en ullgris. Her er de hjemme på Bjørnebergmyrens gård. Foto: Privat

Vanligvis holder grisene nemlig til på Bjørnebergmyrens gård, som ligger like ved der de ble observert.

Grisenes eier, Violetta Roskova, forteller at de kjapt var hjemme igjen etter å ha tatt seg en tur på egenhånd:

– Dette er den lengste gåturen de har hatt, så de har kost seg, forteller Roskova til TV 2.

EIER: Violetta Roskova eier de tre små grisene. Hun tror det kan være en elg som har skremt dem bort fra gården. Foto: Privat

Grisene er av rasen mangalitsasvin, også kalt ullgris, og heter Mia, Stjerna og Lille Bacon.

Fant elgspor

Hun forteller at grisene til vanlig er ute i grisebingen med et gjerde rundt seg, og at de aldri har vært ute og gått før.

De har en teori på hvordan de kom seg ut fra gjerdet:

– Vi har en mistanke om at det er elgen som har skremt dem ut. Vi så elgspor i området, sier Roskova.

Hun forklarer videre at de trolig har dyttet bort en stolpe på gjerdet, ettersom strømmen var koblet fra, og så skvist seg ut av sauenettingen.

Roskova sier at hun har sett flere som trekker likheter mellom grisene hennes og «De tre små griser» fra eventyrene. Det synes hun bare er morsomt.

Det var bare «griseflaks» å spotte da de tre små grisene dro ut i trafikken, og alt gikk fint med dem på turen:

– Nå er de hjemme og koser seg i grisebingen, sier hun.