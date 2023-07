Tønnes (1) ble bitt – dette må hundeeiere passe på i sommer

Da Per Svein Holte skulle ta med niesens hund Tønnes ut på tur, forventet de ikke at gåturen skulle ende med hastebesøk til veterinæren.

For da Holte gikk tur med hunden, merket han at den begynte å lukte på noe i buskene – noe hunder vanligvis gjør.

Så spratt han umiddelbart opp og ristet på hodet.

– Da skjønte jeg hva som hadde skjedd med én gang, sier han til TV 2.

Nå kommer eksperten med klar oppfordring til hva alle hundeeiere må gjøre om de opplever det samme.

Ble bitt

Da Holtes niese og familien skulle reise vekk, tok han på seg oppdraget om å passe på hunden mens de var bortreiste.

LANGE TURER: Tønnes (1) er glad i lange turer. Foto: Privat

– Jeg har hatt hund i 50 år og har veldig god erfaring. Til daglig går jeg veldig mye med han – i tillegg til at jeg har stått litt for oppdragelsen av hunden. Nå er han 15–16 måneder.

Kristiansanderen forteller at han tok med Tønnes til et område hvor han jakter, ved Nissedal i Telemark. Men dagen før hendelsen gikk de først en lang tur på fem-seks timer, og da la han kun merke til én hoggorm på turen.

Dagen etterpå gikk de på en ny tur, og hunden gikk i en lang line. Da de begynte å konkludere turen og skulle gå ned igjen, la Holte merke til at Tønnes begynte å lukte på noe i buskene.

– Så trakk han hodet opp i skikkelig fart og sto og ristet litt på hodet. Da skjønte jeg det med én gang.

Hunden hadde nemlig blitt bitt i leppa av hoggorm, noe han raskt skjønte:

– Jeg har hatt hunder tidligere som har blitt bitt av hoggorm, så jeg kjente litt til det fra før. Da dette skjedde, tenkte jeg at jeg måtte komme meg ned til bilen, for dette var et sted som ikke hadde mobildekning.

Hovnet opp

Tanken var å få Tønnes til dyrlege umiddelbart, og det var tre kvarter å gå tilbake til bilen. I tillegg var det hetebølge, så når Holte ikke bar hunden, oppsøkte han skygge.

– Han begynte å reagere, og jeg så at leppa begynte å hovne opp. Det virker jo så fort, og du kunne se på hunden at det bare vokste og vokste.

De kom seg inn i bilen og måtte kjøre en liten stund før han fikk god nok dekning. Problemet var bare at det var en fredag ettermiddag, og at han ikke nådde gjennom til en dyrlege.

FIKK HJELP: TIl slutt ble Tønnes (1) lagt inn og fikk hjelp hos en dyrlege. Foto: Privat

Til slutt fikk niesen hans varslet en dyrlege i Kristiansand, som tok godt vare på Tønnes da de ankom.

– De tok oss godt imot, og han fikk motgift og ble lagt inn. De hadde han der i et døgn, og leppen hovner jo opp så mye at de får problemer med å drikke.

Og slike tilfeller er ikke unike, for dette er nemlig høysesong for hoggormbitt – mener eksperten.

Høysesong for bitt

– Vi ser store individuelle forskjeller, det kan være potensielt livstruende og fatalt, men det kan også være i mindre og veldig milde kliniske tegn som man kan bli fort frisk fra, forteller Ragnhild Skulberg.

INDIVIDUELLE FORSKJELLER: Ragnhild Skulberg forteller at det er store individuelle forskjeller når det kommer til hoggormbitt hos hunder. Foto: Privat

Hun er universitetslektor og enhetsleder for poliklinikk, akutt og intensiv ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

I tillegg understreker hun at alder og størrelse på hunden ikke er en faktor som spiller inn på hvor sterk forgiftningen kan være.

– Vi kan se i samme rase at noen hunder blir symptomfrie, mens andre hunder blir veldig syke.

Til tross for at sommermånedene er høysesong for hoggormbitt, forbereder de seg allerede fra tidlig vår:

– Giftinformasjonen har fått flere forespørsler i år enn i fjor. Det man kanskje kan se er at det ikke er flere hoggorm, men at vi og hundene er mer ute og blir mer eksponert, forteller hun og fortsetter:

– Vi har helt klart en høysesong på sommeren, men den kan starte i mars-april når ormene kommer ut av dvale, og vare til sensommeren.

Dette må du gjøre

Det man først må gjøre når man oppdager et bitt, er å holde hunden i ro og oppsøke veterinær.

– Det er ikke alltid at man får med seg at hunden har blitt bitt, men det vanligste stedet de blir bitt er i snuta eller poten.

– Hold hunden i ro, og hvis man har en liten nok hund, bør man bære den. Kontakt veterinær som kan ta en vurdering, slik at de kan ta en helsesjekk av hunden. Man må holde bittstedet helt i ro, man trenger ikke å forbinde bittstedet for å stenge giften inne. Man skal heller ikke suge ut giften eller skjære i såret.



Tegn på at hunden din har blitt forgiftet er symptomer som misfarging av hud, ømhet og at den kan bli hoven i området, slapphet, at den puster fort, og at hunden kan få bleke slimhinner og hjertebank.

– Det kan være vanskelig for eier å oppdage. Man kan også se blod i urinen, blod i avføringen og i verste fall kollaps.

Skulberg fastslår at det viktigste er å holde seg i ro, be om hjelp og at symptombildet kan variere veldig. Giften til hoggormen sprer seg nemlig i blodet og lymfesystemet.

– Man kan få blødningsforstyrrelser, nyresvikt, og man har også sett at det kan være giftig for hjertet. Det påvirker hele kroppen, så det kan være veldig vanskelig og frustrerende for eieren hvis man får en kritisk syk hund. Det er jo da en stor påkjenning for hele kroppen, og det er også derfor det er så stor variasjon i hvilke symptomer man har og hvor syk man blir. Hunder bitt av hoggorm har behov for behandling hos veterinær.

Selv var Tønnes bare innlagt i et døgn, og viser tegn til å være like frisk som før. Nå er Holte på ferie i Albania, og sørget for å ta med hunden ut i naturen igjen før han dro:

– Selv om han bare ble innlagt i et døgn, så tar det jo tid før hevelsen går ned. Han er helt frisk nå, og før jeg reiste på ferie til Albania, så hadde jeg en skikkelig god og lang tur med han igjen.