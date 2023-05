Tommi ble sjokkert av synet som møtte ham: – Hva i helsike er dette?

Søndag formiddag dro Tommi Nyman til Pasvikdalen, som ligger sør for Kirkenes, for å isfiske.

Da han kom frem, så han noe som lå strødd utover hele isen på det populære fiskeområdet.

– Det første jeg tenkte var vel: «Hva i helsike er dette?», sier Nyman til TV 2.

Det var iFinnmark som først omtalte saken.

– Sløseri

Da han kom nærmere, så han at det var flere døde fisker som lå rundt et fiskehull på en vanlig fiskeplass.

– Jeg telte opptil 60 stykk, men det var sikkert flere også, forteller han.

Alle fiskene var av arten abbor, og flere kråker hadde flokket seg rundt de døde fiskene.

– Man blir sint av slikt sløseri, sier Nyman som ikke kan forstå at noen fisker slik uten den hensikt om å få mat.

ISFISKE: Tommi Nyman skulle isfiske da han så at det var flere abborer som lå utover isen. Foto: Privat

Han understreker at dette ikke er noe som skjer ofte i nærområdet hans, som grenser til Russland.

Flere reaksjoner

Nyman er finsk, men har bodd i Norge de siste fem årene. Til vanlig jobber Nyman i NIBIO Svanhovd hvor han forsker på insekter, men han liker også godt å fiske på fritiden.

Han mener at man bør spise fangsten man selv får, eller gi fisken til noen som vil spise den.

– Det finnes alltid frivillige abborspisere. Alle som lå på isen var i spisestørrelse, sier Nyman og legger til at de største var over én kilo.

Nyman delte et innlegg på Facebook om opplevelsen, og han forteller at flere har reagert på det han så.

– De fleste blir sinte. Noen blander dette med fjerning av småfisk fra småvann, men det er ikke tilfellet, sier han og legger til at de døde fiskene kunne ha passet til et godt måltid.

Pasvikdalen har masse fisk, men Nyman mener at det likevel ikke gjør det greit å plage fisken unødvendig.

– Vil man fiske bare for å drepe fisk, så er det bedre å sitte hjemme, understreker han.

FLERE FISKER: Tommi Nyman telte over 60 fisker som kunne ha vært flotte til mat. I stedet ble de etterlatt på isen. Foto: Privat

Et gjentakende problem

Aksel Emanuelsen er leder for fiskeutvalget i Pasvikdalen jeger- og fiskerforbund. Han forteller at Pasvikdalen er et stort område, og at dette ikke er første gang de opplever mengder med fisk som har blitt etterlatt.

– Det er beklagelig at folk fisker fisken, men ikke tar vare på den. Vi opplever stadig at folk kaster fra seg fisken som de ikke vil ha, sier Emanuelsen til TV 2.

På denne tiden av året er det mye fugl og rovdyr som spiser fiskene som blir liggende igjen, men på sommeren er det verre.

– Vi vet ikke hva vi skal gjøre med det. Vi har prøvd å sette opp skilt tidligere. Det er ikke så mye vi kan gjøre, enn å oppfordre dem til å kaste det på en forsvarlig måte, sier Emanuelsen.

Gjennom årene har de funnet flere døde fisker av artene gjedde, harr og abbor.



– Vi oppfordrer folk til å ta fisken med seg hjem, avslutter lederen for fiskeutvalget i Pasvikdalen JFF.