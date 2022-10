Tok bilde av sjeldent værfenomen: – Ikke hørt om før

Ifølge meteorolog er det ikke ofte at lysfenomenet dukker opp.

Naturfaglærer Linda Standnes Tonning var på hytta i Hellevika, i nærheten av Førde på vestlandskysten, da samboeren til hennes mor kom inn for å fortelle hva han hadde sett.

– Han sa at det var en lysende søyle som kom opp fra havet. Jeg tenkte: «Ok? Dette må jeg dokumentere,» sier Tonning til TV 2.

Det var Firda som først omtalte saken.

– Mystisk

Da vestlendingen gikk ut fra hytta for å se, hadde lyset på himmelen blitt sterkere. Da så hun at lyset var formet som en bue.

Tonning forklarer at det så ut som en blek regnbue, men det var mørkt og sola hadde gått ned for lenge siden.

Det kunne vel ikke være en regnbue midt på natten?

– Det var litt mystisk, sier hun og legger til:

– Tidligere på dagen hadde jeg fotografert en regnbue på akkurat samme plass, så jeg tenkte at dette måtte være et værfenomen, sier hun til TV 2.

Ikke sett lignende

Naturfaglæreren syntes det hun så var veldig spennende, og hun bestemte seg derfor for å finne ut av hva det var.

Tonning gjorde flere Google-søk, men fikk ingen treff. Først da hun prøvde å søke på «regnbue i mørket» fikk hun svar på hva hun hadde sett.

En månebue.

– Bare navnet er utrolig fint synes jeg. Det klinger så vakkert, sier Tonning.

REGNBUE: Dette bildet tok Linda Standnes Tonning tidligere på dagen, på samme sted som månebuen dukket opp på natten. Foto: Privat

Naturfaglæreren forteller at hun er veldig interessert i alt som skjer i naturen, men at hun ikke har sett et lignende værfenomen før.

– Ingen av de jeg har snakket med har hørt om det før, sier hun.

Sjeldent lysfenomen

Isak Slettebø, meteorolog ved StormGeo, forteller at en månebue blir til på samme måte som en regnbue.

– Månebue er et sjeldent lysfenomen som ligner på en regnbue, men det er månen som er lyskilden. Månebuen er svak, og ofte fargeløs for det blotte øyet, sier Slettebø til TV 2.

Han forklarer at siden lyset er svakere, må det være mørkt og fullmåne, eller nesten fullmåne, for at den skal synes.

I likhet med en regnbue trengs det også vanndråper eller iskrystaller i luften for at den skal være synlig. Månen må heller ikke stå for høyt på himmelen, og skydekket må være tynt.

Meteorologen forteller at det sjeldne værfenomenet ikke dukker opp ofte:

– Aristoteles skriver at de bare så to månebuer på femti år. Kanskje det sier litt?, forteller Slettebø.

Naturfaglærer Tonning har høstferie denne uken, men så snart hun er tilbake på Førde ungdomsskole skal hun vise bildet til elevene sine.

Hun skulle gjerne ønsket at månebuen hadde hatt et annet navn:

– Jeg mener at det burde hete måneregnbue og solregnbue, for jeg har ikke tenkt på at det er to forskjellige utgaver før, forteller hun.