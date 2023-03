Tobi var kreftsyk og døende – nå har hun besteget Kilimanjaro

PÅ TOPPEN: Her er Tobi Sample på toppen av Kilimanjaro som strekker seg 5.895 meter over havet. Foto: Privat

For ti år siden var Tobi Sample fra Indiana, USA, døende.

Hun hadde fått påvist stadium fire av melanom, også kalt føflekkreft, som hadde spredt seg til ryggraden, korsbeinet, armene, kragebeinet, ribbeina og lungene.

– Kampen begynte, og sjansene mine for å overleve var minimale, sier Sample til TV 2.

Men Sample kjempet mot kreften, og gikk nylig helt opp på toppen av Kilimanjaro.

– Redd og trist

I 2013 hadde Sample store smerter hvor en svulst presset på ryggmargen hennes, og en annen gnagde på kragebeinet hennes.

Den eneste medisinen som var tilgjengelig for hennes tilstand, førte bare til at en av svulstene hennes firedoblet seg i størrelse, ifølge The Washington Post.

Etter hvert ble hun avhengig av ekstra oksygen, kom seg knapt ut av sengen og familien fryktet at hun ikke hadde lenge igjen å leve.

– Jeg var veldig redd av tanken på å ikke se mine to døtre nå de store milepælene i livet deres, og veldig redd og trist av tanken på at de ikke skulle huske meg, forteller Sample til TV 2.

Døtrene hennes var 12 og 15 da formen til Sample var på sitt verste. Hun skrev derfor klart flere brev til dem.

Tanken var at de skulle åpne brevene og få noen ord fra sin mor når de opplevde milepæler i livet sitt, selv om hun ikke var der lenger.

KREFT: Tobi Sample ble rammet av kreftsykdom. Foto: Privat

Sykdomsbildet fikk plutselig en ny vending da Samples mann fant en klinisk studie i North Carolina, hvor 49-åringen fikk bli med på programmet og kreftbehandlingen.

– Jeg reiste dit med fly hver tredje uke i ett år for å få min behandling, sier Sample.

Så snart programmet ble godkjent av Food and Drug Administration (FDA) kunne hun motta behandlingen på sitt originale onkologisenter i Louisville.

Resultatene fra en scan i 2015 viste et mirakel: Sample hadde ingen tegn til aktiv sykdom.

– Jeg ble ansett som en tidlig responder i forsøket da svulstene mine begynte å krympe, og var ikke aktive, etter bare noen få doser.

Trosset legens råd

Da smertene avtok, og formen bedret seg som kreftfri – tok hun livet tilbake igjen. Blant annet meldte hun seg på et halvmaraton og brente brevene hun hadde skrevet til døtrene sine.

Så satte hun seg et ekstra stort mål om å bestige et av verdens høyeste fjell – Kilimanjaro.

Til tross for at legen advarte henne om å gjennomføre turen var hun fast bestemt:

– Jeg visste at jeg måtte gjøre det, sier hun.

Sample kom på idéen om å gå Kilimanjaro for å samle penger til støtte for Africa New Life. En kristen veldedighetsorganisasjon, som hun sponset den rwandiske jenta Marie Rosies utdanning gjennom.

Men hun ville også gå turen for seg selv:

PÅ VEI MOT TOPPEN: Tobi Sample ble fortalt at hun ikke ville være i stand til å løpe igjen eller løfte mer enn fire killo. Her er hun på vei opp Kilimanjaro med en sekk på 13 kilo. Foto: Privat

– Jeg ønsket å gå turen for Marie Rosie og barna, men også som en seiersbestigning for meg selv for å slå oddsen for føflekkreft, forteller Sample.

Turen opp Kilimanjaro tok seks og en halv dag, men til slutt klarte Sample det som kroppen hennes egentlig ikke skulle klare.

– Å nå toppen var fenomenalt. Hver dag minnet jeg meg selv på at ingen trodde jeg noen gang ville være i stand til å gjøre noe slikt med tilstanden til ryggraden og armene, sier hun og fortsetter:

– Jeg ble fortalt at jeg ikke ville være i stand til å løpe igjen, løfte mer enn fire kilo, og måtte begrense treningen min til å gå og svømme. Jeg har slått oddsen.

Ryggsekken til Sample veide over 13 kilo, og hun beskriver turen som en utrolig opplevelse.

– Jeg fortsatte å takke Gud for at han ga meg denne kroppen som fortsatt kunne gjøre vanskelige ting, og for at den var sterk nok til å tåle å leve på fjellet i åtte dager.

Gjennom turen samlet teamet hennes inn over 150.000 kroner, noe som kunne gi 200.000 måltider til barn som trenger det.

Vil på toppen igjen

Sample gjennomfører årlig en såkalt PET-scan som hver gang har vist «NED», noe som vil si ingen bevis på sykdom.

KILIMANJARO-TEAM: Her er Tobi Sample sammen med Tusker Trail som guidet henne opp til toppen av Kilimanjaro. Foto: Privat

PET står for positron emisjons tomografi og er ifølge Norsk Helseinformatikk en undersøkelse som gjør det mulig å fremstille fysiologiske bilder, som viser aktivitet i celler og vev gjennom påvisning av positroner.

– Min neste scan er i april, og hvis den er bra, skal jeg begynne å ta scanningene hvert andre år. Jeg krysser fingrene, forteller 49-åringen.

Sample har fortsatt store drømmer for livet, og ønsker å leve hver dag til det fulle. Ellers har hun også satt seg nye, store mål:

– Være et godt menneske, vise kjærlighet til andre og muligens bestige Kilimanjaro igjen. Eller kanskje Mount Everest Base Camp? sier hun og takker Tusker Trail og lagkameratene hennes som hjalp henne opp på fjelltoppen.