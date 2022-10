To fedre fikk «road rage» – skjøt hverandres døtre

– Det kunne vært to døde barn på grunn av to dumme voksne menn, sier politiet i Florida om hendelsen.

SKUDD: To menn avfyrte skudd fra bilene sine med barn i baksetet. Foto: chalabala.cz / Colourbox

To menn på 35 og 43 år lekte «katt og mus» på veien fra hver sin bil.

Nå er de begge siktet for drapsforsøk etter at deres «road rage» endte med en skuddveksling, skriver Fox.

Politiet i Florida mottok flere meldinger fra folk som hadde hørt skudd, og vitner som hadde sett sjåførenes oppførsel bak rattet.

Hadde barn i bilene

Politibetjent Bill Leeper forteller at begge sjåførene kjørte uberegnelig og for fort, i tillegg til at de «bremsesjekket» hverandre.

Leeper forklarer at det betyr å komme foran hverandre og så sette på bremsene.

Bilene, en Nissan og en Dodge, kjørte på et punkt side om side på veien.

Sjåføren i Dodge-bilen ba den andre bilen om å stoppe, men sjåføren i Nissan-bilen var ikke enig i det.

Da kastet en person fra Dodge-bilen en vannflaske inn gjennom vinduet på Nissan-bilen som ikke ville stoppe.

Det førte til at Nissan-sjåføren skjøt et skudd mot den andre bilen, for å komme seg ut av situasjonen.

Kulen traff Dodge-sjåførens fem år gamle datter i beinet. Han ble irritert og skjøt så syv eller åtte ganger mot Nissan-bilen.

Ifølge Leeper traff tre av kulene bilen, og en av dem traff Nissan-sjåførens 14 år gamle datter som satt i baksetet. Kulen traff henne i ryggen, og lungen hennes kollapset.

Kjørt til sykehuset

Sjåførene ble til slutt stanset av en patruljebil. Fedrene kranglet med hverandre, mens døtrene ble kjørt til sykehuset.

Ingen av dem fikk livstruende skader.

– Heldigvis ble ingen drept i denne hendelsen, men det kunne lett blitt slik fordi to personer oppførte seg dumt og lot temperamentet ta over, sier Leeper til Fox.

– Det kunne vært to døde barn på grunn av to dumme voksne menn.

Mennene, som ble arrestert og siktet for drapsforsøk, er nå løslatt mot kausjon.