To barn glemt igjen i barnehage etter stengetid

Forrige uke ble to barn glemt igjen i barnehagen Jorn i Ørestad i Danmark.

Alle de voksne ansatte i barnehagen hadde dratt hjem og låst dørene, melder danske TV 2.

– Vi har feilet

Til tross for at barnehagen hadde blitt stengt og forlatt for dagen, klarte de to barna å komme seg ut selv.

De skal ha gått ut på gata uten sko og yttertøy. Da så en kvinne dem, og ringte politiet. Faren til barna ble også kontaktet.

Ifølge Leder Heidi Bruun i Amager Klynge var foreldrene forsinket, og rakk ikke å hente barna før barnehagen stengte. De skal ha kommet femten minutter etter stengetid.

Barnehagen skal nå skjerpe rutinene sine for å unngå at noe lignende skjer igjen:

– Vi spør oss selv hvordan dette kunne skje. Vi har helt klart feilet, våre retningslinjer er ikke fulgt. Og det beklager vi selvfølgelig, sier Bruun til danske TV 2.

Barnehagen skal blant annet gå gjennom regler for overlevering mellom ansatte og håndtering av telefonsamtaler. De har også gått gjennom hvor viktig det er å ringe foreldre hvis barnet deres ikke har blitt hentet ved stengetid.

Det har også blitt tilbudt psykologhjelp til ansatte og barn i barnehagen etter hendelsen, og håper de kan gjenopprette tilliten over tid.

Ber om støtte til foreldre og barn

Formann i Foreldrenes Landsorganisasjon (FOLA) og den lokale avdelingen i København, Signe Nielsen, forteller at dette ikke er en vanlig hendelse.

Hun forteller at det er mer vanlig at et barn hopper over gjerdet og løper bort, men kan ikke forstå at noen har slått av lyset og dratt – uten å forstå at det er to barn igjen.

– Jeg er skikkelig rystet over at man kan glemme to barn inne på en institusjon, sier Nielsen som håper at det nå blir gitt støtte til foreldrene og barna.

Faren til de to barna forteller at det går bra med dem nå.



Dette er derimot ikke første gang lignende hendelser skjer i barnehager.

Ifølge danske TV 2 ble en toåring etterlatt i en skog i to timer i 2016, mens i 2015 hadde de ansatte stengt dørene i en barnehage før foreldrene til en fireåring hadde blitt hentet. Barnet var da på lekeplassen mens barnehagen ble stengt.