Tisset i kopp på flyet – nå må han punge ut

SYDNEY: Hendelsen skjedde om bord i et Air New Zealand-fly på Sydney flyplass. Flyet hadde reist fra Auckland på New Zealand, og var forsinket inn til gate. Dette er et illustrasjonsbilde fra flyplassen i 2003. Foto: AP Photo/Mark Baker

Et Air New Zealand-fly ble stående på bakken i 20 minutter etter landing for å vente på en ledig gate ved Sydney flyplass.

Om bord i flyet satt en tissetrengt 53 år gammel mann, som valgte å tisse i en kopp mens han satt i flysetet, for å lette litt på trykket.

Det falt ikke i god jord hos alle passasjerene, skriver AP News.

Hørte tisselyder

Ved siden av 53-åringen satt en mor sammen med hennes 15 år gamle datter.

Moren var ikke særlig begeistret over mannens oppførsel, og rapporterte om hendelsen til flybesetningen.

Kvinnen og datteren hennes satt i de to ytterste setene, da hun plutselig hørte tisselyder fra vindussetet hvor mannen satt.

Ifølge den kvinnelige passasjeren skal mannen ha vært åpenbart beruset og sølte urin på en flyvertinne da han forlot flyet.

Fikk bot

Flyreisen med Air New Zealand fra Auckland til Sydney fant sted i desember i fjor, men hendelsen ble først kjent i år da kvinnen fortalte om opplevelsen til lokale medier på New Zealand.

Politiet i Australia fjernet mannen fra flyet fordi han hadde tisset i en kopp mens han satt i flysetet.

I februar ga en domstol i Sydney den 53 år gamle mannen en bot på 600 australske dollar for støtende oppførsel.

Dette tilsvarer rett over 4000 norske kroner.

Flyselskapet Air New Zealand har uttalt at de ikke kommenterer enkeltsaker. De kan likevel forteller at de må vise bort mellom fem til ti gjester hver måned for forstyrrende oppførsel.