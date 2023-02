Influensere er skremt over et nytt skjønnhetsfilter og frykter hvordan det vil påvirke unge.

NY TREND: Celina Olsson frykter at de nye skjønnhetsfiltrene kan føre til at flere unge jenter ønsker å operere seg og endre på eget utseende. Skjermdump: Celina Olssons TikTok

Det nye skjønnhetsfilteret «Bold Glamour» har de siste dagene satt fart på TikTok.

Hittil har det blitt publisert over fire millioner videoer med filteret som gir deg større lepper, fyldigere øyenbryn, smalere ansikt og høyere kinnben.

«Dette burde ikke vært lov», «nå har det gått for langt», «det ser skummelt ekte ut», er blant kommentarene fra en rekke brukere på plattformen.

Ble helt satt ut

Linnea Løtvedt (22) har i løpet av de to siste årene blitt en av landets største influensere på TikTok, der hun har 338.000 følgere.

Da hun første gang så det nye skjønnhetsfilteret i en video, skjønte hun ikke at det var et filter.

– Da jeg skjønte at det var et filter fikk jeg sjokk. Dette er skremmende, spesielt for de yngste barna som er på TikTok, sier Løtvedt.

Hun mener at det nye filteret gjør det veldig lett å forfalske hvordan man ser ut.

– «Bold Glamour» er akkurat nå en stor trend på TikTok, men heldigvis så er det mange som håner filteret. Jeg håper bare at jenter på 12 år også får med seg hånetrenden.

Løtvedt ble selv satt ut da hun testet filteret.

– Jeg ble litt satt ut over hvor bra jeg kunne se ut. Man får jo et urealistisk bilde av seg selv. Jeg er redd for hva dette filteret gjør med en usikker tenåring og hans eller hennes selvbilde, sier Løtvedt.

– Skremmende ekte

Celina Olsson (22), som jobber med blant annet med sosiale medier, ble like satt ut som Løtvedt da hun oppdaget det nye skjønnhetsfilteret.

– Jeg ble sjokkert da jeg så dette filteret. Det har gått for langt. Det er rett og slett skremmende hvor ekte dette filteret ser ut, sier Olsson.

NY TREND: TokTok strømmes over av det nye skjønnhetsfilteret. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Det hun reagerer mest på er at teknologien har blitt så utrolig god at det er vanskelig å skille hva som er ekte og ikke.

– Tidligere kunne man se at noen har på et filter, men nå er det helt umulig. Dette filteret sitter på ansiktet selv om jeg tar på det eller vrir hodet fra ulike vinkler, sier Olsson.

Skulket skolen for å skjule

22-åringen syns det er synd at man bare ved et knips skal bli utsatt for det mange anser som en bedre versjon avseg selv. Hun mener at det bidrar til så mye usikkerhet, særlig blant unge.

– Jeg ser for eksempel på mine søstre på ni og 12 år, og hvordan de kan bli utsatt og ikke minst påvirket av dette skjønnhetspresset på sosiale medier. For meg er det viktig å få frem hva som er ekte og ikke.

Olsson har selv fått merke på kroppen hva slike filtre kan gjøre med selvtilliten.

Da hun begynte med snapchat, da hun var 13, var det en periode hvor hun brukte mye filter på grunn av usikkerhet rundt uren hud.

– Det gjorde det ekstra vanskelig å møte opp på skolen dagen etterpå, med de urenhetene man ikke hadde dagen før. Til slutt holdt jeg meg hjemme enkelte dager fordi jeg nektet å gå ut av huset og ikke ville vise meg, sier Olsson.

Frykter flere vil operere seg

Heldigvis ble dette en wake up call for henne, som førte til at hun klarte å skille mellom hva som er ekte, og hva som ikke er det. Men med de nye filtrene blir det stadig vanskeligere å skille.

Søndag postet Olsson en video på TikTok med dette skjønnhetsfilteret, for å vise sine følgere at det man ser på sosiale medier ikke nødvendigvis er sannheten. Videoen er nå sett av 144.000 og meldingene strømmer inn.

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger etter at jeg postet videoen. Både av unge som sier det er bra at man viser frem sannheten, men også av foreldre som ikke vet hvordan de skal håndtere at barna stadig blir mer eksponert for urealistiske skjønnhetsidealer. I verste fall kan det jo føre til at flere ønsker å operere seg og endre på eget utseende. Det er utrolig synd.

– Ser ut som en Ken dukke

Skjønnhets-Influenser Tim Kristian Holter Moen (22) har over hundre tusen følgere på sosiale medier. Selv har han utalt seg i en TikTok-video om det nye filteret.

– Jeg ser at dette filteret fremhever det de aller fleste mangler når det kommer til skjønnhetstandarden. Leppene min er allerede naturlig giga, så å gjøre dem større gjør meg ikke nødvendigvis mer attraktiv, sier han i videoen.

Moen trekker frem flere endringer som filteret gjør med ansiktet.

– Jeg ser litt ut som en Ken dukke, og ikke nødvendigvis på den positive måten. Jeg tror disse filtrene gjør mer skade enn de er underholdende, for det går litt langt til tider, sier han og legger til:

– Et filter som skal gjøre hver eneste person i verden mer attraktiv, hva slags mål er det liksom?

Se hvordan filteret fungerer i videoen under

– Kommet for å bli

At det stadig blir vanskeligere å skille skjønnhetsfiltre fra hvordan man faktisk ser ut, mener psykolog Maria Abrahamsen er svært uheldig.

– Spesielt med tanke på selvbildet og den psykiske helsen til mange unge og voksne. Særlig kvinner, som disse trendene ofte retter seg mot, sier Abrahamsen.

– Jo mer man ser av noe, jo mer normaliserer hjernen det. Om du ser mye på deg selv igjennom skjønnhetsfilter, så vil det øke sannsynligheten for at man gjør dette til et eget skjønnhetsideal.

AVHENGIG: Psykolog Maria Abrahamsen forteller at flere unge er avhengig av skjønnhetsfiltre på sosiale medier. Foto: Ida Fiskaa

Hun forteller at mange unge er avhengig av filtere som polerer på utseende.

– Mange ønsker å fikse på eget utseende for å se ut som et filter.

Trenden er særlig problematisk for unge, fordi de er mer sårbare for påvirkning, ifølge psykologen.

– I tillegg er unge i større grad opptatt av å bli akseptert og «gode nok». Dette gjør dem også mer utsatt for press, som er en av de største årsakene til psykisk uhelse blant unge i dag.

Her er psykologens råd: 1. Minn deg selv på at det du ser på sosiale media ikke er virkelig. Det er alltid rigga og mindre delikat enn det ser ut som, med og uten bruk av filter. 2. Tenk gjennom hva du selv legg ut. Ikke legg ut noe som ikke ligner på deg sjølv. Det kan skade selvfølelsen din. 3. Ikke følg profilar som gjør at du får dårlige følelser rundt deg selv og ditt liv. Følg dem som får deg til å føle deg vel! 4. Ta pausar fra skjerm. Spesielt før leggetid og i den første tida etter du har stått opp om morgenen. Det psykiske forsvaret ditt er svakere når du er trøtt. 5. Er du avhengig? Kjenn etter som du leter etter telefonen om du legger den bort. Tenk på telefonen som godteri. Litt er greit, men for mye er ikkje bra for kropp og psyke. 6. Ikke bruk filter. Det kan i verste fall gjøre at du blir mindre fornøyd med ditt faktiske utseende. 7. Tenk gjennom hvorfor du legger ut noko. Er det noe alle trenger å se? Hvordan får det andre til å føle seg? Trenger du egentlig å legge det ut? 8. Bruk tid med venner og familie. Det er veldig viktig å være fysisk sammen, snakke sammen, se hverandre i øynene og gjøre aktiviteter sammen uten at det er gjennom skjerm. 9. Opplever du noe ubehagelig, skummelt eller farlig på sosiale media, så snakke med noen om det. Kilde: Psykolog Maria Abrahamsen.

Men trenden er dessverre kommet for å bli, frykter Abrahamsen.

– Jeg skulle ønske det var mulig å forby disse tingene, eller forsikre seg om høy aldersgrense. Men jeg frykter at disse tingene er kommet for å bli, og er vanskelige å stoppe. Derfor må vi bruke mer ressurser på å lære barn og unge å håndtere det på en god måte.