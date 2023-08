TikTok-flasker går viralt – dette bør du passe på

Du har kanskje sett drikkeflaskene som «motiverer» deg til å drikke mye vann i løpet av dagen, men hvor mye er egentlig for mye?

Det er nesten umulig å ikke ha fått med seg «årets» drikkeflaske. Den forteller deg hvor mye du bør ha drukket på bestemte tidspunkt av dagen, og motiverer deg til å drikke mer.

Men da lurer du kanskje på hvor mye vann som blir for mye, og hva som er riktig mengde?

Det har ernæringsfysiolog Cathrine Basberg Borchsenius svaret på.

POPULÆR: Det er nesten umulig å ikke ha fått med seg «årets» drikkeflaske dersom du er aktiv på TikTok. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Særlig voksne

– Det skal veldig mye til før man får i seg for mye vann. Alt i alt tenker jeg mer at en slik trend kan ha en positiv effekt, sier Borchsenius til TV 2.

Ernæringsfysiologen mener at mange nordmenn drikker for lite vann i løpet av dagen.

– Det gjelder nok særlig voksne, ettersom tørstfølelsen faktisk blir ganske mye dårligere med alderen, forklarer hun.

Derfor er Borchsenius sitt viktigste tips å huske på å drikke vann. For både store og små.

VANN: Den generelle anbefalingen for inntak av væske om dagen er minst 2 liter for kvinner og 2,5 liter for menn. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Vi sier gjerne at en person trenger omtrent 30 milliliter væske per kilo kroppsvekt. En kvinne på 60 kilo trenger da minst 1800 milliliter, eller 1,8 liter vann i løpet av en dag, sier hun og legger til:

– Det er også en generell anbefaling at kvinner må ha i seg minst 2 liter væske per dag, og menn ligger på 2,5 liter.

Bedre prestasjon

HUSK: Cathrine Basberg Borchsenius sier det viktigste er å huske på å drikke vann. Foto: A. Palladino

De generelle anbefalingene ovenfor er derimot ikke en fasit med to streker under svaret, for væskebehovet avhenger av flere ting.

– Vi trenger mer væske om det er varmt og vi svetter mye. Det samme gjør vi når vi er i fysisk aktivitet, særlig ved intens fysisk aktivitet som løping over tid, sier ernæringsfysiologen.

Væsken man skal ha i seg i løpet av en dag regnes ikke bare i vann. Borchsenius forteller at man også får en del væske i seg gjennom mat.

– Jo mer frukt og grønt man spiser, desto mer væske får man i seg, sier hun og utdyper:

– Man trenger altså ikke drikke to liter rent vann per dag for å være frisk og funksjonell.

Borchsenius mener at nok væske er viktig med tanke på prestasjon, konsentrasjon og fordøyelse. Én av de vanligste faktorene ved forstoppelse er at man får i seg for lite væske.

– Vannforgiftning er sjeldent, og forekommer stort sett ved psykiatriske tilstander, eller hos idrettsutøvere eller personer som går på «detox-kurer» som drikker store mengder vann på kort tid, forklarer hun.

Om man får vannforgiftning kan det føre til slapphet, hodepine, oppkast eller i verste fall koma og død.

Finere hud?

Det er ikke uvanlig å høre at store inntak av vann gir bedre hud. Overdrevent vanninntak har derimot ingen positive effekter på huden, mener hudlege ved Aleris, Torbjørg Dahle.

HUDLEGE: Torbjørg Dahle forteller at overdrevent vanninntak har ingen positive effekter på huden. Foto: Aleris

– Hos friske personer som drikker normalt, vil nyrene regulere vann- og saltbalansen i kroppen. Unormalt høyt væskeinntak vil dermed raskt bli skilt ut igjen via urinen. Derimot kan en ved overdrevent vanninntak i verste fall få forstyrrelser i saltbalansen i blodet.

For mer fukt i huden, anbefaler Dahle heller å unngå overdreven rens av huden, og bruk av en god fuktighetskrem. Hun anbefaler friske, unge personer å drikke når de er tørste.

– En skal være ganske alvorlig dehydrert før en ser endringer i huden.